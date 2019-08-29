В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства

|29 августа 2019
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На состоявшуюся 21 августа сессию Славянского районного совета были вынесены 18 основных вопросов. Их рассмотрению предшествовала церемония - коллектив райгосадминистрации и депутатский корпус поблагодарили за совместную работу экс-главу Славянской РГА Евгения Данилюка. На память ему подарили фотоальбом, иллюстрирующий фрагменты его деятельности в должности руководителя.
Завершив с неформальной частью, районный депутатский корпус перешел к заявленной повестке дня. Ее первыми пунктами были доклады руководителя городской прокуратуры Владимира Шилова и начальника Славянского отдела полиции Станислава Загурского. Работу этих подразделений за первое полугодие сессия признала удовлетворительной.
Следующим на трибуну поднялся начальник отдела экономики Славянской РГА Александр Авдиянц. Он озвучил итоги выполнения за тот же период программы социально-экономического развития. По его информации, из 354 запланированных мероприятий выполнено 177. Затраты на их реализацию составили 98,8 млн грн. В сводный бюджет района за полгода поступило 107,1 млн грн, или 47,5 % от плана. К нерешенным задачам чиновник отнес невыполнение мероприятий по инвестиционной деятельности и недостаточные усилия по развитию предпринимательской среды.
Депутаты внесли текущие изменения в несколько действующих программ. Далее сессия утвердила финансовый план "Центра первичной медико-санитарной помощи" на 2020 год и программу финансирования центральной районной больницы.
Не очень удачным получился старт районной программы поддержки и развития местных инициатив (аналог городского "Бюджета участия"). По информации управляющей делами исполкома Славянской райгосадминистрации Светланы Косенко, аутсайдерами в реализации этой программы стали Андреевский поселковый и Крестыщенский сельский советы. Руководителям данных органов местного самоуправления рекомендовано активизировать работу в означенном направлении.
Кроме того, депутаты утвердили новый устав Дмитриевской общеобразовательной школы и проект землеустройства по селам Долина и Краснополье. По результатам проведенной инвентаризации для них наконец определили границы территории и установили целевое назначение входящих в периметр земельных участков.
В пункте "разное" слово взял депутат Сергей Моховик. Он напомнил коллегам об экологической угрозе со стороны работающих возле Райгородка асфальтобетонных заводов. Признав тревогу выступающего обоснованной, конкретного решения по этому вопросу районные избранники так и не сформулировали.
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• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
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Комментарии к статье «В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства»
На состоявшуюся 21 августа сессию Славянского районного совета были вынесены 18 основных вопросов. Их рассмотрению предшествовала церемония - коллектив райгосадминистрации и депутатский корпус поблагодарили за совместную работу экс-главу Славянской РГА Евгения Данилюка. На память ему подарили фотоальбом, иллюстрирующий фрагменты его деятельности в должности руководителя.