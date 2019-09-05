Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра

|5 сентября 2019
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Накануне Дня знаний, 29 августа, в Славянске состоялась традиционная педагогическая конференция. Она собрала в ООШ №12 руководителей славянских учреждений образования. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это мероприятие дает старт новому учебному году.
Вступительная часть конференции оказалась по-новаторски краткой. Приветствие детсадовских малышей присутствующие увидели в записи на экране. С докладом начальника гороо ознакомились предварительно на сайте.
Незыблемым остался момент награждения. Почетную грамоту горсовета получила учитель английского языка ООШ №15 Алла Егорова. Ее ученик, неоднократный победитель олимпиад и городской стипендиант, набрал 200 баллов на ВНО. Также среди награжденных были директора ООШ №16 и 17, заведующая детсада №66, завхоз детсада №20, методист учебно-методического центра.
Заместитель городского головы Юрий Подлесный призвал педагогов отойти от формализма и заявил, что власть всегда открыта для людей, поскольку для этого и получает зарплату.
Пожалуй, самую оптимистическую новость сообщил присутствующим городской голова Вадим Лях. Он рассказал, что ко Дню учителя в Славянске объявят конкурс, аналогичный тому, который провели на День медика. Горожане при помощи голосования выберут лучших педагогов. «Народные» победители получат по 10 тыс. грн. Номинации конкурса пока неизвестны. О них газета сообщит дополнительно.
Отметим, что на данный момент в городе действуют 44 заведения образования. К ним относятся 21 детский сад, 19 школ, лицей, УВК и внешкольные учреждения. При этом средняя наполняемость детских садов составляет 120 детей на 100 мест. Наиболее перегруженными стали дошкольные учреждения №№ 1, 8, 20, 24, 30, 55, 66, 70.
В школах прослеживается другая тенденция. В ООШ №№ 6, 7, 9, 14 и УВК наполняемость не дотягивает до нормативных показателей 25 человек на класс.
Игорь Рублевский отметил школы, которые могут похвастаться достижениями своих учеников. Так, ВНО по украинскому языку и литературе лучше всего написали выпускники ООШ №№ 15, 17 и 1. Одиннадцатиклассники школ № 11, 15 и 17 стопроцентно справились с тестовыми заданиями. С математикой лучше других справились выпускники ООШ №№ 15, 5, 12, с историей - №№15, 17, 10.
Напутствием к началу нового учебного года от всех выступающих были слова: «Ну, с Богом».
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• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
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• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
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Комментарии к статье «Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра»
Накануне Дня знаний, 29 августа, в Славянске состоялась традиционная педагогическая конференция. Она собрала в ООШ №12 руководителей славянских учреждений образования. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это мероприятие дает старт новому учебному году.