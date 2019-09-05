Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра

Накануне Дня знаний, 29 августа, в Славянске состоялась традиционная педагогическая конференция. Она собрала в ООШ №12 руководителей славянских учреждений образования. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это мероприятие дает старт новому учебному году.

Вступительная часть конференции оказалась по-новаторски краткой. Приветствие детсадовских малышей присутствующие увидели в записи на экране. С докладом начальника гороо ознакомились предварительно на сайте.

Незыблемым остался момент награждения. Почетную грамоту горсовета получила учитель английского языка ООШ №15 Алла Егорова. Ее ученик, неоднократный победитель олимпиад и городской стипендиант, набрал 200 баллов на ВНО. Также среди награжденных были директора ООШ №16 и 17, заведующая детсада №66, завхоз детсада №20, методист учебно-методического центра.

Заместитель городского головы Юрий Подлесный призвал педагогов отойти от формализма и заявил, что власть всегда открыта для людей, поскольку для этого и получает зарплату.

Пожалуй, самую оптимистическую новость сообщил присутствующим городской голова Вадим Лях. Он рассказал, что ко Дню учителя в Славянске объявят конкурс, аналогичный тому, который провели на День медика. Горожане при помощи голосования выберут лучших педагогов. «Народные» победители получат по 10 тыс. грн. Номинации конкурса пока неизвестны. О них газета сообщит дополнительно.

Отметим, что на данный момент в городе действуют 44 заведения образования. К ним относятся 21 детский сад, 19 школ, лицей, УВК и внешкольные учреждения. При этом средняя наполняемость детских садов составляет 120 детей на 100 мест. Наиболее перегруженными стали дошкольные учреждения №№ 1, 8, 20, 24, 30, 55, 66, 70.

В школах прослеживается другая тенденция. В ООШ №№ 6, 7, 9, 14 и УВК наполняемость не дотягивает до нормативных показателей 25 человек на класс.

Игорь Рублевский отметил школы, которые могут похвастаться достижениями своих учеников. Так, ВНО по украинскому языку и литературе лучше всего написали выпускники ООШ №№ 15, 17 и 1. Одиннадцатиклассники школ № 11, 15 и 17 стопроцентно справились с тестовыми заданиями. С математикой лучше других справились выпускники ООШ №№ 15, 5, 12, с историей - №№15, 17, 10.

Напутствием к началу нового учебного года от всех выступающих были слова: «Ну, с Богом».