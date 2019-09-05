|5 сентября 2019
|Просмотров: 55
|
Праздничная афиша ко дню города.
Парк Шелковичный:
9:00 - митинг-реквием, возложение цветов к монументу.
10:00-12:00 - возложение цветов к памятникам героям Второй мировой войны.
Ул. Шевченко:
С 8:00 до 22:00 - фестиваль «Живая улица»
В программе: детские развлечения, исторические квесты, викторины, спортивные игры, фотовыставки и выставки картин, мастер-классы.
11:00-12:00 - познавательная лотерея «Услышь о Славянске от славянцев»
Соборная площадь:
10:00 - соревнования по жиму штанги
12:00-14:00 - фестиваль фирменных блюд
В программе: угощение от мэра - кабанчик на вертеле, концертно-развлекательная программа, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, презентации организаций, аллея художников.
17:00 - концерт творческих коллективов города, поздравление городского головы
18:30-21:30 - выступление звездных гостей
В программе: Алина Башкина, Оркестр хорошего настроения, Артем Пивоваров
21:30 - праздничный салют
21:30-22:30 - дискотека
Площадка за исполкомом:
10:00 - 22:30 - лунапарк
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
— 5 сентября 2019 —
Продолжающаяся российско-украинская война добавляет в календарь новые памятные даты. Указом президента Украины Владимира Зеленского 29 августа был учрежден День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.
— 5 сентября 2019 —
Накануне Дня знаний, 29 августа, в Славянске состоялась традиционная педагогическая конференция. Она собрала в ООШ №12 руководителей славянских учреждений образования. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это мероприятие дает старт новому учебному году.
— 5 сентября 2019 —
В последних числах августа в Одессе состоялся финал 20-го ежегодного общенационального конкурса «Українська мова – мова єднання». В этом году его лауреатами стали два славянца – Виктор Скрипник и Александр Романько. Последний получил награду посмертно.
— 5 сентября 2019 —
В Славянске 4 сентября на ул. Почтовой, 44, открылось обновленное отделение Ощадбанка. Оно - первое в области - полностью соответствует программе инклюзивной доступности.
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!»
Праздничная афиша ко дню города.