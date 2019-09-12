За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима

Проект решения о прекращении полномочий секретаря Славянского городского совета в публичной плоскости обсуждался впервые. И сразу началось с осечки.

Заседавшая 10 сентября постоянная комиссия по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции голосов в его поддержку не набрала.

От депутатской группы, выступившей инициатором проекта, слово взял Николай Батечко. Он рассказал, что решение вынести этот вопрос на сессию группа приняла 15 августа. На просьбу комиссии пояснить мотивы такого предложения, ответил, что Жан Ким, собирательно, "утратил связь с депутатами". Выразилось это, по его словам, в том, что секретарь не проводил депутатские дни, согласительные советы, собрания председателей профильных комиссий, не способствовал выполнению депутатских запросов. И, в целом, занимался больше хозяйственными и экономическими вопросами, манкируя при этом представительской функцией.

Николай Батечко несколько раз подчеркнул, что в предлагаемом проекте решения нет ни политических, ни личностных мотивов. Он заявил, что у группы есть кандидатуры на должность секретаря горсовета. Но конкретных имен не назвал.

В итоге проект комиссия не поддержала. Поводом послужило отсутствие Жана Кима, которвй в связи с этим не смог прокомментировать предъявленные обвинения.

Отметим, что далее документ будут рассматривать другие профильные комиссии. На их заседаниях секретарь горсовета, возможно, все же захочет пообщаться с оппонентами. Окончательное решение по этой теме может вынести только сессия горсовета. Причем голосование депутатов будет не открытым, а тайным.