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Фотофакт

Славянск праздничный

Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна

Павел Коротенко
12 сентября 2019 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Фермеры Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Такой результат в аграрной истории района получен впервые. Специалисты объясняют его неукоснительным выполнением агропромышленных технологий и применением высокопродуктивной техники.

Фермеры считают, что урожай мог бы быть и выше. Но на конечный результат повлияли природные причины. Сначала поздняя весна, потом град, затем 2 мощных ливня и, наконец, высокая активность вредителей и распространение болезней. Последние два фактора вынудили аграриев ежедневно мониторить посевы и в случае обнаружения угрозы оперативно принимать меры. Благодаря этому Славянский район достиг в нынешнем году рекордного показателя, преодолев психологическую отметку в 100 тыс. т валовой продукции. 

Полученная в этом сезоне средняя урожайность выражается такими величинами: озимые культуры – 43,3 ц/га, яровой ячмень – 33,7 ц/га, горох – 20,8 ц/га. Урожайности более 50 ц/га достигли СФХ «Верес», ФХ «Донецкое» и ЧСП «Агрофирма «Ирина». Подведение общих итогов районного конкурса лучших хозяйств и работников состоится по завершении полного аграрного цикла. То есть, после уборки поздних культур – кукурузы и подсолнечника. В настоящее время фермеры уже приступили к подготовке почвы для посева озимых культур под урожай 2020 года.

По информации отдела агропромышленного развития Славянской райгосадминистрации, в областном профильном рейтинге наш район занимает лидирующие позиции.

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Комментарии к статье «Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна»

Фермеры Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Такой результат в аграрной истории района получен впервые. Специалисты объясняют его неукоснительным выполнением агропромышленных технологий и применением высокопродуктивной техники.

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