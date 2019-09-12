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Фотофакт

Славянск праздничный

Виды штор, особенности и преимущества рулонных штор

Татьяна Ковалева
12 сентября 2019 Просмотров: 129 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Предприятия современного рынка производят большое количество разновидностей штор. Они будут отлично смотреться как в доме, так и в офисе.

Основная классификация

Перед тем, как идти и покупать шторы, стоит четко продумать, какие именно изделия вас интересуют. Шторы нужно подбирать, учитывая интерьер комнаты или офиса. Особого внимания заслуживают рулонные шторы, о которых мы поговорим ниже. Сейчас давайте разберемся в основных видах данной продукции.

Портьеры

Шторы напоминают длинное и прямое полотно, где могут присутствовать небольшие фалды. Их изготавливают из специальных грубых тканей, которые не просвечиваются. Такие шторы имеют длину до пола. Они отлично вписываются в любой интерьер, но материал стоит выбирать с особой тщательностью.

Гардины

Изготовляются как вертикальные длинные полотна. Отличаются от портьер тем, что ткань полупрозрачная. По этой причине материал не сможет полностью защитить от проникновения света.

Жалюзи

Жалюзи могут быть вертикальными и горизонтальными. Они способны защитить помещение от проникновения света. Механизмы могут быть как подъемными, так и поворотными или раздвижными.

Рулонные

Рулонные шторы отличаются особой практичностью. Они пришли к нам из Финляндии – страны, где часто бывают белые ночи. У них присутствует подъемный механизм, как у жалюзи, только состоит изделие из цельного полотна, а не из отдельных ламелей. Есть возможность подобрать любую цветовую гамму и степень проникновения света.

Преимущества рулонных штор:

  • небольшой размер. Если рулонные шторы скрутить, то они становятся почти незаметными;
  • если рулон свернуть, то он не препятствует проникновению света, тогда как жалюзи поглощают часть светового потока;
  • изделия имеют простое управление. Для того чтобы их открыть, достаточно потянуть за цепочку;
  • разные варианты установки. Есть возможность устанавливать шторы, используя каждую створку. Еще их можно установить на стену над окном;
  • неприхотливость в уходе. Такие шторы не нужно стирать. Можно лишь периодически протирать тряпочкой, если появятся пятна;
  • легкое монтирование. Не нужно устанавливать карнизы, достаточно прикрепить к стене. Стоит отметить, что такая процедура по плечу любому домашнему мастеру.

Среди дополнительных преимуществ выделяют универсальность изделия. Они отлично могут вписаться в интерьер с любым дизайном. Стоит отметить, что при наличии рулонных штор не исключено использование тканевых. Они смогут отлично сочетаться. Такие варианты отлично впишутся в минимализм или стиль хай-тек.

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Комментарии к статье «Виды штор, особенности и преимущества рулонных штор»

Предприятия современного рынка производят большое количество разновидностей штор. Они будут отлично смотреться как в доме, так и в офисе.

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