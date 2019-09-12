Виды штор, особенности и преимущества рулонных штор

|12 сентября 2019
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Предприятия современного рынка производят большое количество разновидностей штор. Они будут отлично смотреться как в доме, так и в офисе.
Перед тем, как идти и покупать шторы, стоит четко продумать, какие именно изделия вас интересуют. Шторы нужно подбирать, учитывая интерьер комнаты или офиса. Особого внимания заслуживают рулонные шторы, о которых мы поговорим ниже. Сейчас давайте разберемся в основных видах данной продукции.
Шторы напоминают длинное и прямое полотно, где могут присутствовать небольшие фалды. Их изготавливают из специальных грубых тканей, которые не просвечиваются. Такие шторы имеют длину до пола. Они отлично вписываются в любой интерьер, но материал стоит выбирать с особой тщательностью.
Изготовляются как вертикальные длинные полотна. Отличаются от портьер тем, что ткань полупрозрачная. По этой причине материал не сможет полностью защитить от проникновения света.
Жалюзи могут быть вертикальными и горизонтальными. Они способны защитить помещение от проникновения света. Механизмы могут быть как подъемными, так и поворотными или раздвижными.
Рулонные шторы отличаются особой практичностью. Они пришли к нам из Финляндии – страны, где часто бывают белые ночи. У них присутствует подъемный механизм, как у жалюзи, только состоит изделие из цельного полотна, а не из отдельных ламелей. Есть возможность подобрать любую цветовую гамму и степень проникновения света.
Преимущества рулонных штор:
Среди дополнительных преимуществ выделяют универсальность изделия. Они отлично могут вписаться в интерьер с любым дизайном. Стоит отметить, что при наличии рулонных штор не исключено использование тканевых. Они смогут отлично сочетаться. Такие варианты отлично впишутся в минимализм или стиль хай-тек.
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Предприятия современного рынка производят большое количество разновидностей штор. Они будут отлично смотреться как в доме, так и в офисе.