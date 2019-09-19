Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва

|19 сентября 2019
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В Святогорске появится спортивная база олимпийского резерва. Такое решение приняли депутаты на сессии местного совета в сентябре. Для будущего строительства был выделен земельный участок площадью 20 га.
Напомним, что возможность строительства спортивной базы обсуждается в Славянске и Святогорске не первый год. Изначально ее хотели соорудить на территории, где расположен детский лагерь Славянского горсовета «Лесная сказка». Не смотря на то, что городские власти поддержали такое решение области, общественность не дала осуществить задуманное. Из-за многочисленных протестов ДонОГА отказалась от первоначального плана. Весной нынешнего года было найдено место на ул. Курортной в Святогорске. Но процесс выделения земли оказался очень болезненным для громады и занял много времени. На протяжении полугода в городе шли общественные слушания. Люди недоумевали, почему при наличии большого количества заброшенных объектов базу необходимо строить в зоне реликтовой дубовой рощи. Вызывал сомнения и тот пункт, что в проекте большое внимание отводилось паркингу и отелю. Активисты Святогорска опасались, что под видом спортивного сооружения город получит еще один отельный комплекс.
В этой ситуации городской голова Славянска собирался предложить области строить спорткомплекс в мкр-не Славкурорт, в лесной зоне, где ранее находились лагеря отдыха.
Однако, как прозвучало на сессии, от жителей Святогорска все же удалось собрать 1200 подписей в поддержку проекта.
В итоге на сессии 8 из 10-ти присутствующих депутатов проголосовали «за». Инвесторы пообещали, что спортивный комплекс будет доступен для горожан. Кроме того, он даст Святогорску 250 рабочих мест.
Создание олимпийского комплекса запланировано возле базы отдыха «Зелений гай». Оно предусматривает строительство залов для борьбы, бокса, тяжелой атлетики, тира, уличных тренажеров и бассейна. Здесь появится легкоатлетический стадион с футбольным полем и трибунами на 5 тысяч мест. Руководитель областного департамента физкультуры и спорта Владимир Мыцик обещает, что дубовая роща, станет охранным объектом при строительстве, реликтовые растения не пострадают.
По его словам в областном бюджете уже запланированы средства на начало работ. Но деньги на разработку проектно-сметной документации выделят лишь в 2020 году. Пока же имеется лишь детальный план территории, разработанный ЧП «Рестро». Для его создания область выделяла Святогорску субвенцию в 195 тыс. грн.
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Комментарии к статье «Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва»
В Святогорске появится спортивная база олимпийского резерва. Такое решение приняли депутаты на сессии местного совета в сентябре. Для будущего строительства был выделен земельный участок площадью 20 га.