Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»

Передвижная интерактивная выставка "На изломе", подготовленная правозащитной коалицией "Справедливость ради мира на Донбассе", открылась в холле 2-го этажа центральной городской библиотеки 16 сентября. В Славянске она будет экспонироваться на протяжении месяца.

За 5 лет российско-украинской войны волонтеры правозащитных общественных организаций собрали огромный массив информации, показывающий истинный масштаб изменений в жизни населения восточноукраинских регионов. Полученные данные отражают разные аспекты происходящего - от частных судеб до обобщенных статистических показателей. Наработанный материал активисты представили публике в формате передвижной выставки. Для удобства восприятия информацию разбили на 13 тематических групп: мифы Донбасса, от страха к вражде, атомизация общества, трудности ВПЛ, новая власть, отношения с Россией и прочее.

Последний стенд называется "видение реинтеграции", и именно он, по утверждению организаторов, свидетельствует об отсутствии в обществе единой позиции по этому вопросу. Причем это касается и жителей неподконтрольных территорий. Подтверждением неопределенности стало обращенное к аудитории предложение высказаться по поводу того, нужна ли такая выставка в принципе, и на какой социальный эффект она может рассчитывать. Мнения присутствующих разделились: одни сказали, что экспозиция широкие народные массы не заинтересует, другие отметили, что за минувшие годы эмоции притупились, и это снизило готовность общества противостоять агрессии.

Такое расхождение не стало для команды организаторов сюрпризом, ибо эту тенденцию они заметили уже давно. Собственно говоря, экспозиция и сделана не для примитивного распространения собранной информации, а с целью формирования платформы для размышлений и общественных дискуссий. В том, что выставка затрагивает много дискуссионных вопросов, пришедшие на открытие славянцы смогли убедиться сами.

Правозащитная коалиция «Справедливость ради мира на Донбассе» надеется, что за ближайший месяц с ней познакомятся еще многие горожане – как имеющие четкую гражданскую позицию, так и считающие себя субъектами вне политики. Полезно это будет всем, ведь размещенная на стендах информация в той или иной степени касается каждого украинца. А тем более жителей юго-восточных областей.

В завершение добавим, что за 3 месяца своего существования передвижная выставка уже экспонировалась в Киеве и нескольких городах Луганской области. После Славянска она переместится в Краматорск, а далее в Покровск.