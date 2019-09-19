Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»

|19 сентября 2019
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Передвижная интерактивная выставка "На изломе", подготовленная правозащитной коалицией "Справедливость ради мира на Донбассе", открылась в холле 2-го этажа центральной городской библиотеки 16 сентября. В Славянске она будет экспонироваться на протяжении месяца.
За 5 лет российско-украинской войны волонтеры правозащитных общественных организаций собрали огромный массив информации, показывающий истинный масштаб изменений в жизни населения восточноукраинских регионов. Полученные данные отражают разные аспекты происходящего - от частных судеб до обобщенных статистических показателей. Наработанный материал активисты представили публике в формате передвижной выставки. Для удобства восприятия информацию разбили на 13 тематических групп: мифы Донбасса, от страха к вражде, атомизация общества, трудности ВПЛ, новая власть, отношения с Россией и прочее.
Последний стенд называется "видение реинтеграции", и именно он, по утверждению организаторов, свидетельствует об отсутствии в обществе единой позиции по этому вопросу. Причем это касается и жителей неподконтрольных территорий. Подтверждением неопределенности стало обращенное к аудитории предложение высказаться по поводу того, нужна ли такая выставка в принципе, и на какой социальный эффект она может рассчитывать. Мнения присутствующих разделились: одни сказали, что экспозиция широкие народные массы не заинтересует, другие отметили, что за минувшие годы эмоции притупились, и это снизило готовность общества противостоять агрессии.
Такое расхождение не стало для команды организаторов сюрпризом, ибо эту тенденцию они заметили уже давно. Собственно говоря, экспозиция и сделана не для примитивного распространения собранной информации, а с целью формирования платформы для размышлений и общественных дискуссий. В том, что выставка затрагивает много дискуссионных вопросов, пришедшие на открытие славянцы смогли убедиться сами.
Правозащитная коалиция «Справедливость ради мира на Донбассе» надеется, что за ближайший месяц с ней познакомятся еще многие горожане – как имеющие четкую гражданскую позицию, так и считающие себя субъектами вне политики. Полезно это будет всем, ведь размещенная на стендах информация в той или иной степени касается каждого украинца. А тем более жителей юго-восточных областей.
В завершение добавим, что за 3 месяца своего существования передвижная выставка уже экспонировалась в Киеве и нескольких городах Луганской области. После Славянска она переместится в Краматорск, а далее в Покровск.
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• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
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• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
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• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
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Передвижная интерактивная выставка "На изломе", подготовленная правозащитной коалицией "Справедливость ради мира на Донбассе", открылась в холле 2-го этажа центральной городской библиотеки 16 сентября. В Славянске она будет экспонироваться на протяжении месяца.