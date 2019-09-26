|26 сентября 2019
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С нынешнего года литературно-художественная премия имени поэта-романтика Михаила Петренко получила общегосударственный статус. Об этом стало известно на церемонии награждения лауреатов одноименного конкурса, которая состоялась 20 сентября в центральной библиотеке Славянска.
Инициатором учреждения премии 8 лет назад выступила областная организация "Национальный союз краеведов Украины". За минувшие годы ее лауреатами стали 39 жителей страны.
Победителей, как правило, определяют в двух номинациях - "поэзия" и "популяризация жизни и творчества Михаила Петренко". В текущем году за победу в первой номинации премии получили два человека: журналист, поэт и автор песен Владимир Заика из пгт Александровка (сборник "Израненная душа") и поэт, прозаик и общественный деятель Владимир Вакуленко из пгт. Сахновщина Харьковской области (сборники "Ристалище" и "Прочистень").
Популяризация творчества Петренко, по мнению учредительной комиссии, лучше всех удалась начальнику отдела культуры, руководителю общественной организации "Студенческий театр "7-й этаж" Марине Олейник. Победителям номинации вручили дипломы лауреатов, памятные нагрудные знаки и денежные премии в 500 грн. Как признали организаторы, для всеукраинского уровня такая сумма, конечно, несерьезна. Поэтому уже начаты поиски спонсоров, которые смогут поднять ее хотя бы до 2 тыс. грн. По организационным вопросам переговоры ведутся с министерством культуры.
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• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
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• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
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• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
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• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
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Комментарии к статье «Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень»
С нынешнего года литературно-художественная премия имени поэта-романтика Михаила Петренко получила общегосударственный статус. Об этом стало известно на церемонии награждения лауреатов одноименного конкурса, которая состоялась 20 сентября в центральной библиотеке Славянска.