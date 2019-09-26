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Фотофакт

Результаты борьбы

Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень

Павел Коротенко
26 сентября 2019 Просмотров: 32 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Лауреатами первой всеукраинской премии имени М. Петренко стали (слева направо) Марина Олейник, Владимир Заика и Владимир Вакуленко.

С нынешнего года литературно-художественная премия имени поэта-романтика Михаила Петренко получила общегосударственный статус. Об этом стало известно на церемонии награждения лауреатов одноименного конкурса, которая состоялась 20 сентября в центральной библиотеке Славянска.

Инициатором учреждения премии 8 лет назад выступила областная организация "Национальный союз краеведов Украины". За минувшие годы ее лауреатами стали 39 жителей страны.

Победителей, как правило, определяют в двух номинациях - "поэзия" и "популяризация жизни и творчества Михаила Петренко". В текущем году за победу в первой номинации премии получили два человека: журналист, поэт и автор песен Владимир Заика из пгт Александровка (сборник "Израненная душа") и поэт, прозаик и общественный деятель Владимир Вакуленко из пгт. Сахновщина Харьковской области (сборники "Ристалище" и "Прочистень"). 

Популяризация творчества Петренко, по мнению учредительной комиссии, лучше всех удалась начальнику отдела культуры, руководителю общественной организации "Студенческий театр "7-й этаж" Марине Олейник. Победителям номинации вручили дипломы лауреатов, памятные нагрудные знаки и денежные премии в 500 грн. Как признали организаторы, для всеукраинского уровня такая сумма, конечно, несерьезна. Поэтому уже начаты поиски спонсоров, которые смогут поднять ее хотя бы до 2 тыс. грн. По организационным вопросам переговоры ведутся с министерством культуры.

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Комментарии к статье «Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень»

С нынешнего года литературно-художественная премия имени поэта-романтика Михаила Петренко получила общегосударственный статус. Об этом стало известно на церемонии награждения лауреатов одноименного конкурса, которая состоялась 20 сентября в центральной библиотеке Славянска.

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