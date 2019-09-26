Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске

В рамках областной программы по приобретению жилья для выдающихся спортсменов и тренеров чемпиону-паралимпийцу Виктору Смирнову купили 3-комнатную квартиру на улице Торской. Ключи и сертификат на право собственности спортсмен получил 19 сентября.

Благодаря приезду главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко и группе сопровождавших его чиновников церемония получилась весьма представительной. Отчасти это объясняется тем, что квартира для Виктора Смирнова - дебютная в новой областной программе. Всего по области на приобретение жилья спортсменам поступило 36 заявок, но отбор пока прошли только 9 объектов. Добавим, что купленное Виктору Смирнову жилье обошлось в 580 тыс. грн, 290 тыс. поступили из областного бюджета. По информации начальника управления физкультуры и спорта ДонОГА Владимира Мицика, на текущий год область заложила на реализацию программы 2 млн грн.

По словам чиновника, системный подход в приобретении жилья для спортсменов Донетчина опробует впервые, в стране такой практики пока тоже нет. Разработать данную программу область вынудили обстоятельства - ведь многие спортсмены с началом боевых действий выехали с неподконтрольных территорий.

Виктор Смирнов - один из них. Из Донецка в Славянск он переехал в 2014-м, и предыдущие 5 лет ему с семьей приходилось жить на съемных квартирах. Теперь проблема с жильем решилась, за что спортсмен высказал благодарность городскому и областному руководству.

Журналистам новосел рассказал, что квартиру выбирал вместе с женой, ориентируясь на озвученную сумму. Выбор чета Смирновых остановила на "трешке" в многоквартирном доме возле 8-й школы. Добавим, что став собственником квартиры, Герой Украины и почетный гражданин Славянска Виктор Смирнов теперь сможет пользоваться положенными ему льготами по оплате коммунальных услуг. Предыдущие 5 лет такой возможности у него не было. Относительно своих дальнейших планов спортсмен сообщил, что сейчас готовится к Кубку Украины. Весной следующего года он собирается принять участие в чемпионате Европы, а осенью 2020-го в паралимпийских играх, которые пройдут в Токио.