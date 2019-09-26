У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований

|26 сентября 2019
|Просмотров: 36
|
В Славянске 25 сентября состоялась встреча городского руководства с заведующими детских садов и председателями их родительских комитетов. По словам мэра Вадима Ляха, ее целью стало «напомнить друг другу, чем поборы отличаются от добровольных взносов».
На сегодняшний день в Славянске функционирует 21 дошкольное учреждение. Не все они находятся в идеально отремонтированном состоянии. Тем не менее, расходы на их оснащение и ремонт за последние годы выросли с 4 до 7,2 млн грн.
Но полная реконструкция, по образцу нового детсада №26, потребует 200-300 тыс. грн и 3 года беспрерывных ремонтных работ. Поскольку таких денег в бюджете нет, приходится пользоваться, в том числе, и помощью родителей.
Несмотря на протесты активистов, которые предлагали полностью уйти от родительских взносов, собравшиеся решили «жить в реальном, а не идеальном мире». Заведующие признавались, что сами были бы рады ничего не просить «на детский сад», но существуют потребности, от которых уйти нельзя.
Да и многие родители не готовы ждать, когда город установит в группах пластиковые окна или закупит канцпринадлежности.
- Через три года, когда до нас дойдет очередь, мой ребенок уже в школу пойдет. Мне нужно, чтобы ему сегодня зимой было тепло. И карандаши, чтобы рисовать. ему нужны уже сейчас, - объясняют свою точку зрения председатели родительских комитетов.
С этим трудно не согласится. Тем более, как подчеркнули на встрече, законодательство страны не только не запрещает, но и называет родителей среди тех, кто может оказывать финансовую помощь дошкольным заведениям.
Ключевое слово здесь - «может». То есть - не обязан. Благотворительная помощь - дело исключительно добровольное. На этом заострил внимание начальник гороо Игорь Рублевский.
- Основные жалобы, которые ко мне поступают, касаются поборов. Так люди и указывают в заявлениях. Еще раз подчеркиваю: сотрудники садиков никакого отношения к сбору денег иметь не могут. Родительские комитеты не должны давить на родителей, которые не сдают деньги. И тем более, недопустима дискриминация детей, - сказал он.
Мэр напомнил, что статья о булинге распространяется и на взрослых. При этом дискриминация «по денежному принципу» вполне может считаться таковым.
Общим мнением решили, что родительские средства не могут идти на места общего пользования. То есть, руководство садиков не имеет права тратить их на ремонт коридоров, санузлов, кровли и т.д.
Если спонсорами выступают родители, деньги идут на «мелочевку» - канцтовары и моющие средства.
Игорь Рублевский объяснил, что город на это средства тоже выделяет. Так, в текущем году было выделено на все садики 2,330 млн грн. Но этого все равно недостаточно. Городской голова предложил закрыть вопрос, найдя деньги в местном бюджете. Поэтому дошкольным учреждениям вместе с родительскими комитетами в ближайшее время нужно подать заявки на «самое насущное». А горсовет в ноябре объявит еще один тендер.
Среди «насущного» заведующие и родители стали называть окна, двери, кровли, мусорные баки и детские площадки. На это средства пообещали найти в бюджете на следующий год.
Снять социальное напряжение позволил бы ясный и понятный учет средств, поступающих от родителей. И такая возможность в Славянске есть. Город - один из немногих в стране, где действует платформа Open School. То есть, каждое заведение образование может выкладывать в общий доступ систему поступлений и трат.
На деле оказалось, что платформа имеет нюансы. Пока проект пилотный, у пользователей возникает к нему слишком много вопросов. Но это - лучше, чем ничего. Кстати, информацию там нужно размещать просто и понятно, чтобы «достучаться до каждого».
26 сентября 2019
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
— 26 сентября 2019 —
Осень наконец пролилась дождями, и для любителей начался сезон «тихой охоты». Правда, как говорят специалисты, для заядлых грибников он начинается ранней весной и заканчивается в декабре. Но основная масса «непродвинутых собирателей» выходит на тропу в начале осени. Для тех, кто еще не стал асом «тихой охоты», мы собрали несколько секретов от «корифеев жанра».
— 26 сентября 2019 —
В рамках областной программы по приобретению жилья для выдающихся спортсменов и тренеров чемпиону-паралимпийцу Виктору Смирнову купили 3-комнатную квартиру на улице Торской. Ключи и сертификат на право собственности спортсмен получил 19 сентября.
— 26 сентября 2019 —
С нынешнего года литературно-художественная премия имени поэта-романтика Михаила Петренко получила общегосударственный статус. Об этом стало известно на церемонии награждения лауреатов одноименного конкурса, которая состоялась 20 сентября в центральной библиотеке Славянска.
— 24 сентября 2019 —
Волосы, как кожа, руки, зубы – первое на что обращают внимание окружающие при встрече, это своеобразная визитная карточка человека. Если они нездоровые и неухоженные, то не стоит говорить, какое впечатление Вы производите.
Приветствую, гость! Вход
26 сентября 2019
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований»
В Славянске 25 сентября состоялась встреча городского руководства с заведующими детских садов и председателями их родительских комитетов. По словам мэра Вадима Ляха, ее целью стало «напомнить друг другу, чем поборы отличаются от добровольных взносов».