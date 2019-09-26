У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований

В Славянске 25 сентября состоялась встреча городского руководства с заведующими детских садов и председателями их родительских комитетов. По словам мэра Вадима Ляха, ее целью стало «напомнить друг другу, чем поборы отличаются от добровольных взносов».

На сегодняшний день в Славянске функционирует 21 дошкольное учреждение. Не все они находятся в идеально отремонтированном состоянии. Тем не менее, расходы на их оснащение и ремонт за последние годы выросли с 4 до 7,2 млн грн.

Но полная реконструкция, по образцу нового детсада №26, потребует 200-300 тыс. грн и 3 года беспрерывных ремонтных работ. Поскольку таких денег в бюджете нет, приходится пользоваться, в том числе, и помощью родителей.

Несмотря на протесты активистов, которые предлагали полностью уйти от родительских взносов, собравшиеся решили «жить в реальном, а не идеальном мире». Заведующие признавались, что сами были бы рады ничего не просить «на детский сад», но существуют потребности, от которых уйти нельзя.

Да и многие родители не готовы ждать, когда город установит в группах пластиковые окна или закупит канцпринадлежности.

- Через три года, когда до нас дойдет очередь, мой ребенок уже в школу пойдет. Мне нужно, чтобы ему сегодня зимой было тепло. И карандаши, чтобы рисовать. ему нужны уже сейчас, - объясняют свою точку зрения председатели родительских комитетов.

С этим трудно не согласится. Тем более, как подчеркнули на встрече, законодательство страны не только не запрещает, но и называет родителей среди тех, кто может оказывать финансовую помощь дошкольным заведениям.

Ключевое слово здесь - «может». То есть - не обязан. Благотворительная помощь - дело исключительно добровольное. На этом заострил внимание начальник гороо Игорь Рублевский.

- Основные жалобы, которые ко мне поступают, касаются поборов. Так люди и указывают в заявлениях. Еще раз подчеркиваю: сотрудники садиков никакого отношения к сбору денег иметь не могут. Родительские комитеты не должны давить на родителей, которые не сдают деньги. И тем более, недопустима дискриминация детей, - сказал он.

Мэр напомнил, что статья о булинге распространяется и на взрослых. При этом дискриминация «по денежному принципу» вполне может считаться таковым.

Общим мнением решили, что родительские средства не могут идти на места общего пользования. То есть, руководство садиков не имеет права тратить их на ремонт коридоров, санузлов, кровли и т.д.

Если спонсорами выступают родители, деньги идут на «мелочевку» - канцтовары и моющие средства.

Игорь Рублевский объяснил, что город на это средства тоже выделяет. Так, в текущем году было выделено на все садики 2,330 млн грн. Но этого все равно недостаточно. Городской голова предложил закрыть вопрос, найдя деньги в местном бюджете. Поэтому дошкольным учреждениям вместе с родительскими комитетами в ближайшее время нужно подать заявки на «самое насущное». А горсовет в ноябре объявит еще один тендер.

Среди «насущного» заведующие и родители стали называть окна, двери, кровли, мусорные баки и детские площадки. На это средства пообещали найти в бюджете на следующий год.

Снять социальное напряжение позволил бы ясный и понятный учет средств, поступающих от родителей. И такая возможность в Славянске есть. Город - один из немногих в стране, где действует платформа Open School. То есть, каждое заведение образование может выкладывать в общий доступ систему поступлений и трат.

На деле оказалось, что платформа имеет нюансы. Пока проект пилотный, у пользователей возникает к нему слишком много вопросов. Но это - лучше, чем ничего. Кстати, информацию там нужно размещать просто и понятно, чтобы «достучаться до каждого».