Не все школы Славянска являются «финансово открытыми»

В Славянске состоялась встреча городского руководства с директорами школ и председателями родительских комитетов учебных заведений. Мероприятие оказалось аналогичным тому, которое провели для руководства детских садов.

Красной нитью через беседу шел посыл: благотворительные родительские взносы, без которых, к сожалению, нельзя обойтись, должны быть исключительно добровольными.

Присутствующим в очередной раз напомнили: сотрудники школ к сбору денег никакого отношения иметь не должны. За это они несут уголовную ответственность. В то же время родителям законодательство такие пожертвования не запрещает. Более того, в новом законе «Об образовании» родительские взносы выделяются в отдельную статью доходов учебного заведения. Однако закон подчеркивает - добровольные взносы.

Как выяснилось, родители готовы тратить деньги на охрану школ. На это же должны выделять средства из бюджета.

- Мы занимаемся этим вопросом. Но в госбюджете на следующий год в расходах на образование - громадная дыра. Не то, что «хотелки», а защищенные статьи под вопросом, - говорит городской голова Славянска Вадим Лях. - Поэтому местный бюджет может рассчитывать только на себя.

По словам градоначальника, местная власть обеспечит школы ограждениями. Например, в нынешнем году было установлено 8 заборов. Как бы ни было трудно, пообещали профинансировать компьютеры для наблюдения. Но охранника учебные заведения могут нанимать за свой счет.

Мэр города предложил принять за основу, что родительские средства идут не на школу, а на конкретный класс. Другими словами, ремонт мест общего пользования - туалетов, столовой, коридоров, крыши и т.д. - обеспечивает местный бюджет. А вот создать уют в классной комнате родители могут самостоятельно. Могут, но не обязаны, - подчеркнул градоначальник.

- На деле это должно выглядеть так. Захотели вы новые шторы в класс. Посовещались с родителями. Кто откликнулся - те и купили. На остальных давить ни в коем случае нельзя. Никаких фамилий в месседжерах и тому подобного, - объяснила депутат Ольга Алтунина председателям родительских комитетов.

Кроме того, деньги родителей можно использовать на покупку так называемой «мелочевки» - канцтоваров и моющих средств. Городская казна выделяет средства на эту статью расходов. Но не в полном объеме.

- Руководители школ вместе с родительским комитетом должны обсудить, что нужно закупить в первую очередь и на что хватает бюджетных денег. Остальные позиции - за родительские средства, если те согласны, - говорит начальник гороо Игорь Рублевский.

Чтобы у родителей не возникало вопросов, все поступления и траты школы должны выкладывать на платформе Open School. Руководство города согласно с тем, что система неидеальна. Но это лучше, чем ничего.

- Мы не можем отказаться от Open School. Она станет своеобразной тренировочной площадкой. Ведь уже через год-два школы получат финансовую самостоятельность. Им придется самим заключать тендеры и проводить всю документацию. Если не научиться сейчас, дальше будет хуже, - рассказал Игорь Рублевский.

Он также отметил, что в школах вопрос с открытостью финансовых расходов решается хуже, чем в детских садах. Так, 9 учебных заведений вообще не утруждают себя работой с Open School, еще три школы делают это «явно для галочки». У остальных, а это 9 учебных заведений, все в порядке.

Добавим, что в ближайшее время в Славянске планируют провести эксперимент, предоставив финансовую самостоятельность одной-двум школам. На их примере потом выработают общую концепцию.