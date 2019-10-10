Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска

|10 октября 2019
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Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, руководивший в 2014 году оперативным штабом по восстановлению жизнедеятельности Славянска, снова приехал в город. На этот раз причиной визита стала приятная процедура – получение свидетельства Почетного гражданина.
Напомним, что почетное звание офицеру Славянский горсовет присвоил еще 22 августа, однако лично вручить ему знаки отличия случая не представлялось. Такая возможность появилась 9 октября, когда руководитель ГСЧС приехал в Донецкую область в служебную командировку и по приглашению городского руководства заехал в Славянск.
Церемония проходила в исполкоме в присутствии начальников отделов и управлений, а также сопровождавших Николая Чечеткина коллег по службе.
Вручая новому почетному гражданину диплом и символическую ленту, городской голова Славянска Вадим Лях от имени всех жителей поблагодарил офицера за эффективную работу. Летом 2014-го она позволила в кратчайшие сроки восстановить поставку в город продуктов и энергоносителей, разминировать территорию, наладить работу коммунальных предприятий и социальных объектов, транспорта и связи, решить проблему социальной защиты местных жителей и переселенцев, и, в целом, обеспечить нормальную жизнедеятельность Славянска. В ответном слове Николай Чечеткин признался, что новость о том, что ему присвоено такое звание, стала для него приятной, до слез, неожиданностью.
В общении с журналистами он добавил, что тот отрезок профессиональной биографии стал для него серьезным испытанием. Ведь опыта работы в такой обстановке не было ни у него, ни у его коллег. Сложнее всего, по словам офицера, было то, что налаживать мирную жизнь в городе приходилось при полном отсутствии городского руководства. Для решения первоочередных задач оперативному штабу нужно было искать специалистов, хорошо знающих городское хозяйство. К счастью для Славянска, таковые нашлись. Пользуясь случаем, Николай Чечеткин выразил признательность всем людям, которые в 2014 году приложили руку к работе по восстановлению изуродованного оккупацией города.
На полушутливое предложение переехать когда-нибудь в Славянск на постоянное место жительства, чтобы воспользоваться прилагающимися к званию льготами, глава ГСЧС деликатно ответил, что средства на обеспечение этих льгот городскому бюджету он, скорее всего, сэкономит.
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• Что будет с электричеством на Славкурорте после 15 октября
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
• Дело в отношении славянского депутата передали в суд
• Государство не позволяет конкуренции в изготовлении алкоголя
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• Славянск спортивный: самбо, футбол, дзюдо, бокс, кикбоксинг
• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
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Комментарии к статье «Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска»
Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, руководивший в 2014 году оперативным штабом по восстановлению жизнедеятельности Славянска, снова приехал в город. На этот раз причиной визита стала приятная процедура – получение свидетельства Почетного гражданина.