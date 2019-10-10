Славянцы выбрали лучшего учителя и воспитателя

Каждая школа и детский сад выдвигали по одной кандидатуре на конкурс. Среди них жители города, которым исполнилось 16 лет, и выбирали лучшего. Свой голос за любимого учителя и воспитателя славянцы могли отдать на сайте городского совета. Всего в голосовании приняли участия более 8 тыс. человек.

В номинации «Лучший учитель учреждения общего среднего образования» победу одержала Лилия Плесканева - учитель математики педагогического лицея. «Лучшим воспитателем дошкольного образования» горожане назвали воспитателя детского сада №3 «Ромашка» Инну Ратинскую.

Победители получили денежный приз от городского головы - по 10 тыс. гривен.

Напомним, что такие же премии достались лучшим медикам города. Их путем голосования тоже выбрали славянцы на День медработника. Станут ли премии за народное признание городской традицией, покажет время.