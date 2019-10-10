В Славянске появится «совет сеньоров»

|10 октября 2019
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На сегодняшний день около 65% населения Славянска составляют люди старше 50 лет. И, судя по всему, в дальнейшем эта тенденция будет только увеличиваться.
При этом основная часть инфраструктурных проектов направлена на молодежь. Ликвидировать возникший дисбаланс призван «совет сеньоров», который планируют создать при городском совете.
С такой инициативой выступила руководитель общественной организации «Возраст счастья» Наталья Бондаренко.
Для Украины эта идея является новаторской. Но в Европе подобные объединения существуют во многих громадах. Входят в них активные граждане «золотого» возраста - в развитых демократических обществах не принято говорить «пенсионного».
По мнению активистов, славянский совет должен работать по принципу молодежного или общественного. То есть, он будет совещательно-консультационной структурой.
В целом одобрив идею, городской голова Вадим Лях попросил разъяснить, какие именно консультации будет давать новый совет местной власти. Как выяснилось, он ждет помощи в организации досуга людей старшего поколения. Но члены будущего совета видят себя прежде всего в образовательных и социальных проектах.
В итоге сошлись на том, что если новый орган окажется жизнеспособным, он в процессе работы отыщет свою нишу. В противном случае, идея затухнет.
Теперь будущий совет сеньоров подготовит устав и документацию, исполком примет соответствующее решение. А дальше начнется набор организаций, которые в него войдут, и работа.
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• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
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На сегодняшний день около 65% населения Славянска составляют люди старше 50 лет. И, судя по всему, в дальнейшем эта тенденция будет только увеличиваться.