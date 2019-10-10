На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

|10 октября 2019
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В прошедшее воскресенье, 6 октября, в некоторых городах Украины, включая столицу, прошла общественная акция "Нет капитуляции". Ее участники выразили негодование по поводу подписания т. н. "формулы Штанмайера". Одним из таких городов стал Славянск.
Высказать протест действиям центральной власти на Соборную площадь пришли и приехали несколько десятков человек. Кроме славянцев, здесь были жители Николаевки и Дружковки, в которых такое мероприятие не проходило. Нужно отметить, что стартовавшую в Киеве акцию более активно подхватили в населенных пунктах, расположенных у линии разграничения. Ведь в случае развода войск они попадают в "серую зону". Такой же участи, судя по надписям на плакатах, участники акции в Славянске опасаются и для нашего города.
Собрание на Соборной началось с исполнения гимна Украины, после чего был импровизированный митинг, на котором все желающие могли высказать свое мнение. Претензии, высказываемые в адрес украинских подписантов "формулы", можно разбить на три пункта: разведение войск, особый статус для оккупированных территорий и амнистия для боевиков. Все эти шаги участники акции считают недопустимыми и граничащими с предательством государственного уровня.
Пришедшие на площадь люди неоднократно вспоминали народные вече на Соборной летом-осенью 2014 года, призывая патриотически настроенных сограждан объединяться и противостоять попыткам власти подыгрывать стране-агрессору. С грустью приходится констатировать, что такого единства, как тогда, в рядах активных жителей Славянска сегодня не наблюдается. За прошедшие годы общность утратила монолитность и разбилась на несколько групп, которые избрали для себя индивидуальные цели и методы.
Последней каплей стали президентские выборы, в ходе которых местный актив распался на два лагеря - тех, кто поддерживает действующего главу государства и его оппонентов. Первые на акцию не пришли, зато очень зло "потроллили" вторых в социальных сетях.
Утешает то, что в главном тезисе - Украина должна быть соборной, независимой и демократической - и те, и другие сходятся.
Очень не хотелось бы, чтобы энергия пассионариев использовалась не на совместное противостояние угрозе, а пережигалась в межличностных сварах. Стоит ли говорить, что врагам Украины это было бы очень на руку.
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• Николаю Чечеткину вручили диплом Почетного гражданина города Славянска
• Скандальный МАФ на улице Шевченко все-таки снесли
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• Дебют Усика в хэвивейте: Спонга заменил Уизерспун
• Полный комплект славянских «вольников»
• Воспитанники клуба «Чигоринец» завоевали четыре медали
• Серебряные прыжки Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук
5 октября 2019
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• Сербия – чемпион Европы по волейболу
• У спортсменов БК «Триада» полный комплект наград на чемпионате Европы по боевому самбо
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Комментарии к статье «На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции»
В прошедшее воскресенье, 6 октября, в некоторых городах Украины, включая столицу, прошла общественная акция "Нет капитуляции". Ее участники выразили негодование по поводу подписания т. н. "формулы Штанмайера". Одним из таких городов стал Славянск.