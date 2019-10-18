Спешите увидеть «Осенний вернисаж»

В Славянском краеведческом музее начал работу 21-й, «Осенний вернисаж». Торжественное открытие общегородской художественной выставки состоялось 11 октября. Свои произведения на ней представили 48 мастеров живописного и скульптурного жанра.

Как рассказала директор музея Лилия Зандер, инициатором первого вернисажа в Славянске в 1998 году стал научный сотрудник музея Александр Гаевой.

- Тогда возможность выставлять свои работы имели только признанные мастера. А мы хотели дать шанс всем, в том числе, начинающим художникам. И были мэтры, поддержавшие идею изначально, - вспоминает директор музея.

Среди маститых художников, сразу поверивших в идею, она назвала Николая Корягина, Виктора Зелика и Владимира Радковского. Они - неизменные участники выставки на протяжении всех лет.

В подтверждении этих слов Владимир Радковский подарил музею свою картину «Казак», написанную на репинском пленэре.

Отметим, что, если сначала в вернисаже принимали участие всего 10 художников, теперь на суд славянцев представляют свои работы от 30 до 60 мастеров. Эту тенденцию подметил член Национального союза художников Украины Александр Трегубов. Он рассказал, что художественный совет отбирает работы на выставку, руководствуясь различными критериями. К мэтрам жанра они строгие, к новичкам – более лояльные. Например, на нынешней выставке представлены работы шестерых дебютантов. Самой младшей из них – Еве Прасоловой, всего 8 лет.

- Если бы музей не начал делать вернисажи, не предоставил бы свои залы для художественной выставки, в Славянске не было бы стольких мастеров. Такие выставки дают возможность познакомиться с направлениями, в которых работают коллеги по цеху. Они поднимают планку все выше и выше, - сказал Александр Трегубов.

Поздравить мастеров кисти с праздником пришли представители творческой интеллигенции города. Звучали стихи, песни, романсы под гитару. Они стали приятным и очень органичным дополнением к просмотру выставленных работ. Их представлено более 140.

«Осенний вернисаж» продлится до конца ноября.