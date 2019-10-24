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Фотофакт

Обновления ландшафта

Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

Светлана Вьюниченко
24 октября 2019 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В план социально-экономического развития Славянска будет внесен дополнительный пункт - о новых праздниках. По словам городского головы, городу не хватает собственных ярмарок и фестивальной изюминки.

Ярмарку хотят сделать осенней - с ярко выраженной сельскохозяйственной направленностью. Местные власти готовы отдать под нее центральную площадь на два выходных дня. 

Интересным обещает быть и фестиваль. Его посвятят близнецам. 

- К сожалению, в Славянске нет статистики, сколько близнецов проживает в городе. Не двойняшек, а именно близнецов. Но уверен, что они у нас есть, - говорит мэр.

По его мнению, такой праздник будет веселым, добрым и понравится людям. 

Городские власти приглашают присоединиться к организации ярмарки и фестиваля всех, у кого имеются свежие идеи.

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Комментарии к статье «Ждем ярмарку и фестиваль близнецов»

В план социально-экономического развития Славянска будет внесен дополнительный пункт - о новых праздниках. По словам городского головы, городу не хватает собственных ярмарок и фестивальной изюминки.

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