Ждем ярмарку и фестиваль близнецов

В план социально-экономического развития Славянска будет внесен дополнительный пункт - о новых праздниках. По словам городского головы, городу не хватает собственных ярмарок и фестивальной изюминки.

Ярмарку хотят сделать осенней - с ярко выраженной сельскохозяйственной направленностью. Местные власти готовы отдать под нее центральную площадь на два выходных дня.

Интересным обещает быть и фестиваль. Его посвятят близнецам.

- К сожалению, в Славянске нет статистики, сколько близнецов проживает в городе. Не двойняшек, а именно близнецов. Но уверен, что они у нас есть, - говорит мэр.

По его мнению, такой праздник будет веселым, добрым и понравится людям.

Городские власти приглашают присоединиться к организации ярмарки и фестиваля всех, у кого имеются свежие идеи.