Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»

В Славянске, в «Монополии Крона», 17 октября состоялся брифинг председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, посвященный 100 дня его работы на занимаемой должности. Поскольку на мероприятие собрались журналисты со всей области, вопросы касались жизнедеятельности разных населенных пунктов. В основном, их можно разделить на четыре категории: большая политика, кадровые решения, инвестпроекты, ЖКХ.

Остановимся на тех, которые заинтересуют жителей города и района.

Формула Штайнмайера и разведение войск

Как человек президента, Павел Кириленко полностью поддерживает политику государства в этих вопросах. Губернатор попросил журналистов не путать два отдельных понятия: формулу и разведение.

- Разведение пока происходит в Золтом и Петровском - на 4 км из 410-ти общей протяженности линии разграничения. Я там неоднократно бывал, видел эти позиции и с земли, и с воздуха. Мне объяснили в штабе ООС, что после разведения наши позиции станут лучше, - говорит губернатор.

Он отметил, что войска будут отводится зеркально - с обеих сторон. Главным условием для этого является соблюдение режима тишины на протяжении 7 дней. Пока достичь этого не удается.

Также, по его мнению, вокруг «формулы Штайнмайера» существует «много слухов и мифов».

- На самом деле, «формула» говорит лишь об одном - когда должен заработать так называемый особый статус Донбасса. Это может случиться после проведения там местных выборов по Конституции Украины, по законодательству Украины и после того, как ОБСЕ опубликует отчет о том, что выборы произошли в соответствии с международными стандартами, - говорит Павел Кириленко.

Он также объяснил, что урегулирование конфликта - длительный процесс. И пока говорить о его результатах - очень преждевременно.

Что касается вопроса поддержки или осуждения движения «Нет - капитуляции» областными и местными советами, по словам председателя ОГА, - это воля каждого, отдельно взятого депкорпуса. Давать указаний по этому поводу он не собирается.

Децентрализация

- До конца текущего года будет принят новый закон о децентрализации. Областные советы полностью исключат из цепочки принятия решений. С 2020-го она пойдет добровольно-принудительно, если до этого времени объединиться громадам не удастся. Полностью поменяется структура: районы укрупнятся, появятся префектуры, - говорит руководитель Донетчины.

Однако, по его словам, новые территориальные громады будут самодостаточными. По этому принципу их и начнут организовывать.

Инвестпроекты

- Мы внимательно следим за каждым проектом, который реализуется в области и финансируется за средства областного или государственного бюджетов. Действительно, неоднократно возникали ситуации, когда сроки завершения строительства неоднократно переносятся. Но нужно четко понимать: сейчас мы лишь на начале пути. Только сейчас в Донецкую область заходят большие строительные компании. Теперь подрядчиками будут лишь те, кто имеет свой бюджет и может какое-то время обойтись без поддержки, на собственных средствах. Уверен, что теперь мы будем строить гораздо быстрее, - сказал Павел Кириленко.

Среди масштабных проектов он назвал обновление водогона, который находится на подконтрольной территории. Но даже этот участок за свои средства область отремонтировать не сможет. Понадобится поддержка доноров. Ее будут просить на международном инвестфоруме в Мариуполе. Также в планах обладминистрации - улучшение финансового состояния «Воды Донбасса».

Кроме того, руководитель Донетчины пообещал ремонт ул. Олексы Тихого между славянском и Краматорском. Ее доведут до стелы «Славянск» со стороны Краматорска. Реконструкция потребует порядка 260 млн грн. 130 млн выделено в нынешнем году и тендер уже идет. Дорогу обещают сделать «идеально, чтобы не было стыдно ни через год, ни через пять».

Всего же на реконструкцию всех дорог Донетчины нужно не менее 4 млрд гривен. Таких денег у областной казны нет.

Славянский кейс

По поводу Славянска на брифинге прозвучало несколько вопросов. Один из них касался ремонта здания городской клинической больницы и реконструкции парка «Шелковичный». Оба проекта реализуются за средства областного бюджета.

История с ремонтом больницы получила развитие летом нынешнего года, когда на объекте побывали местные депутаты и журналисты. После этого состоялись ряд заседаний депутатских комиссий. На них приглашали представителей областного департамента, но чиновники не явились.

Работы в парке должны завершиться в конце текущего месяца. Но, судя по всему, этот срок вновь окажется промежуточным.

Стоит отметить, что тема реконструкции парков оказалась животрепещущей практически для всей области. Многим журналистам было что сказать по поводу работы департамента экологии и его руководителя, который отвечает за это направление.

Что касается Славянска, губернатор пообещал разобраться и после этого решить: нужно ли проводить аудит качества работ.

Более конкретным стал ответ на вопрос по ситуации на Славянском курорте. Но лишь в той его части, которая затрагивает возможного отключения электричества жителям одноименного микрорайона. Павел Кириленко пообещал, что без электроэнергии люди не останутся. Но решаться этот момент будет в ручном режиме.

А вот вопрос передачи курорта в подчинение области или города находится в компетенции Кабинета министров. По словам председателя ОГА, у правительства до этого вопроса «руки пока не дошли».

Команда

По меткому выражению журналистов, на сегодня Павел Кириленко является не столько председателем облгосадминистрации, сколько «дежурным по области». Часто лишь он может ответить на вопрос, когда в Родинском Покровского района включат отопление и почему нет реакции на замеры воздуха в Мариуполе. Это говорит о том, что команда нового руководителя Донетчины пока сформирована не полностью и работает слабо.

Губернатор согласился, что замы «пока только вникают в вопросы». Впрочем, назначения еще продолжаются. Так, лишь накануне брифинга Кабмин утвердил еще одного заместителя председателя ДонОГА. Ею стала Юлия Костюнина. До этого она работала на посту заместителя руководителя аппарата ОГА.

Новому заместителю 39 лет. Согласно декларации, Юлия Костюнина владеет квартирой в Донецке 103,9 м2, в совместной собственности с дочкой – комната в Донецке 16м2. Костюнина задекларировала авто Volkswagen Golf 2011 года выпуска. За 2018 год по основному месту работы указан доход в размере 1044056 гривен.

20 октября Кабмин утвердил кандидатуру еще одного зама губернатора Донецкой области. Им стал Денис Клюшников. До этого он работал в прокуратуре Киевской области и в Генеральной прокуратуре Украины.

Клюшников задекларировал недывижимость в Донецке. Автомобиль Volkswagen Passat и недвижимость в Киеве зарегистрированы на третье лицо. Денис Клюшников женат, воспитывает двух дочерей.

Кроме них, у Кириленко имеется первый заместитель Игорь Мороз и заместитель Вадим Филашкин.

Впрочем, основные претензии прессы вызывает не их работа, а деятельность некоторых глав департаментов. На брифинге было принято решение проводить совместные их отчеты. На таких мероприятиях будет присутствовать пресса, губернатор, профильный зам и непосредственно глава департамента или управления.

Еще один момент касался назначения новых руководителей районных администраций.

- Сейчас у меня идут собеседования с кандидатами. Некоторым приходится только удивляться. Далее с претендентами. прошедшими отбор, будут проводить беседы в офисе президента. Будет ли учтено при этом мое мнение, сказать не могу, - объясняет глава ДонОГА.