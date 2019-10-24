|24 октября 2019
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Переход на зимнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября. В нынешнем году это случиться в ночь на 27 октября. Стрелки следует перевести назад на час в 4 утра, и они покажут 3:00.
Когда переводить часы определено постановлением Кабмина. Каждый год украинцы ждут, что часы переводят последний раз. Недавно Европейский парламент одобрил отмену перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года. Ранее в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что в случае принятия Европейским Союзом решения об отмене переходов на летнее и зимнее время, Кабмин рассмотрит предложение изменить нынешний порядок, чтобы тоже отказаться от подобной практики.
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24 октября 2019
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• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
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• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
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• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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• Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне
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• Грибники находят артснаряды и бомбы
• Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста
• Пожарные спасли пенсионера из огня
• В Лимане BMW наехал на маленького ребенка
23 октября 2019
• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
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Комментарии к статье «В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы»
Переход на зимнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября. В нынешнем году это случиться в ночь на 27 октября. Стрелки следует перевести назад на час в 4 утра, и они покажут 3:00.