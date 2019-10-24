В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы

Переход на зимнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября. В нынешнем году это случиться в ночь на 27 октября. Стрелки следует перевести назад на час в 4 утра, и они покажут 3:00.

Когда переводить часы определено постановлением Кабмина. Каждый год украинцы ждут, что часы переводят последний раз. Недавно Европейский парламент одобрил отмену перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года. Ранее в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что в случае принятия Европейским Союзом решения об отмене переходов на летнее и зимнее время, Кабмин рассмотрит предложение изменить нынешний порядок, чтобы тоже отказаться от подобной практики.