Топ свадебных развлечения для гостей

Свадебные конкурсы с шарами и стульями давно ушли в прошлое. Современные торжества сегодня обрели иную окраску: молодожены все чаще придумывают оригинальные, необычные и веселые развлечения для гостей.

Если не хотите, чтобы ваша свадьба была скучной, то в мероприятие можно и нужно внести немалую долю азарта.

Об этом и поговорим.

Квест. Игра, которая увлекает все больше и больше людей. К примеру, придумайте квест по поиску места проведения свадебного пиршества. Оставляйте различные подсказки для гостей в самых неожиданных местах. Не забудьте предварительно договориться с владельцами кафе, ресторанов, магазинов, чтобы не мешать посетителям. Уличные развлечения. Вернуться на время в детство – то, что придется по душе каждому. Если свадьба проходит летом, то самое время организовать классики, пустить мыльные пузыри, прыжки на скакалке, игра в бадминтон – здесь настоящий простор для фантазии. Костер. Если свадьба проходит за городом, на даче, можно устроить вечером посидели у костра. Песни под гитару, танцы, прыжки через костер – душевность и веселье обеспечено. Живая музыка. Разнообразить музыкальную часть можно, пригласив на свадьбу музыкантов, исполняющих каверы. Замените свадебные песни на зажигательные и любимые мелодии. Мастер-классы. Организуйте интересные уроки мастерства по танцам, рисованию, кулинарии, hand-made. Вовлекайте в процесс всех желающих. А потом можно устроить конкурс на лучшее изделие, танец. Развлекательные шоу. Пригласите на свадьбу укротителей огня, шаржистов, фокусников, барменов – разбавьте пиршество интересными и увлекательными шоу. Свадебный кузнец. Подкову на счастье ребята-профессионалы сделают вам за несколько минут, пока будете лакомиться сладостями у фуршетного стола. Однако интереснее таки будет посмотреть на сам процесс. В жару кузнечного пламя и смешных историй от мастера появляются монеты, крючки, пуговицы и подковы. Если же жених или кто-то из гостей хочет сделать памятный подарок, то ударный молот кузнец дает им в руки - и из-под искр просматривается готовое изделие. По-модному - «драмп-шоу», в народе - барабанное шоу. Драйв, ритмичные звуки и танцы в ритме «ударных» инструментов. Позвольте себе в этот день почувствовать каждый звук праздника. А после энергичного выступления барабанщиков можно и «белый» танец танцевать.

Идей может быть сколько угодно. Главное – ваш настрой и желание сделать свадьбу яркой и незабываемой.