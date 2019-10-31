Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска

Житель микрорайона Черевковка Георгий Павлович Пышняк (на фото) родился в 1948 году на Житомирщине, однако большую часть своей жизни прожил в Славянске. Около 30 лет он проработал в органах внутренних дел, где организовал детскую секцию по самбо и дзюдо. На любительском уровне борьбой начал заниматься еще в юности, но к "большому" спорту пришел, уже выйдя на пенсию. По совету старшего брата, титулованного спортсмена, Георгий Пышняк заявился на участие в Чемпионате Европы по самбо среди ветеранов, который проходил в 2011 году в Греции. С этого турнира славянец привез серебряную медаль. Звездным для него оказался 2013 год, на протяжении которого наш земляк стал золотым призером Чемпионатов Европы и мира.

В октябре текущего года кандидат в почетные граждане Славянска участвовал в Чемпионате мира по дзюдо, который проходил в городе Маракеш (Марокко). Там Георгий Пышняк продемонстрировал по-настоящему спортивный характер. Получив в первой же схватке травму, он отказался от госпитализации и продолжил состязание с переломом руки, завоевав в итоге бронзовую награду. За небывалую волю к победе публика окрестила спортсмена "украинским суперменом".

Как считает автор электронной петиции, победы Георгия Пышняка на международных спортивных аренах принесли городу достаточно славы, чтобы отблагодарить его статусом Почетного гражданина. Добавим, что за первые две недели петиция собрала 145 голосов.