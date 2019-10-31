Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории

Проект строительства в Святогорске спортивной базы олимпийского резерва продолжает оставаться под вопросом. В конце минувшей недели в Донецкой облгосадминистрации прошел тематический круглый стол, в работе которого принял участие губернатор Донетчины Павел Кириленко.

Как считает одна из активисток инициативной группы Анна Соляник, состоявшееся мероприятие вселяет оптимизм и дает возможность поверить, что требования общественности все-таки будут учтены. По крайней мере, так пообещал глава ДонОГА. Он внимательно выслушал все аргументы протестующих, что само по себе, является позитивным фактом, ибо до местных властей донести свою позицию людям не удалось.

Упомянем, что в мероприятии участвовали представители Святогорской Свято-Успенской лавры, настоятель которой также поддержал требование активистов изменить место строительства олимпийской деревни.

Оптимальным вариантом, как считают святогорцы, было бы строительство объекта на территории заброшенных ныне турбаз и детских оздоровительных лагерей, коих в Святогорске предостаточно. Сложность заключается в том, что все они ранее были выкуплены частными лицами и структурами, связаться с которыми сейчас практически невозможно. Напомним, что в 2017 году громаде Славянска предлагали отдать под строительство спорткомплекса оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Однако после нескольких акций протеста от такого предложения областные власти отказались.

В настоящее время инициативная группа продолжает собирать подписи под обращением к депутатам Верховной Рады, Кабинету министров Украины и Офису президента, в котором они просят вникнуть в проблему и сохранить Святогорью уникальную экосистему. Кроме того, активисты зарегистрировали на сайте президента петицию с требованием вернуть территории Дубовой рощи рекреационное целевое назначение и обращаются ко всем единомышленникам с призывом поддержать их инициативу.