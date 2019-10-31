Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории

|31 октября 2019
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Проект строительства в Святогорске спортивной базы олимпийского резерва продолжает оставаться под вопросом. В конце минувшей недели в Донецкой облгосадминистрации прошел тематический круглый стол, в работе которого принял участие губернатор Донетчины Павел Кириленко.
Как считает одна из активисток инициативной группы Анна Соляник, состоявшееся мероприятие вселяет оптимизм и дает возможность поверить, что требования общественности все-таки будут учтены. По крайней мере, так пообещал глава ДонОГА. Он внимательно выслушал все аргументы протестующих, что само по себе, является позитивным фактом, ибо до местных властей донести свою позицию людям не удалось.
Упомянем, что в мероприятии участвовали представители Святогорской Свято-Успенской лавры, настоятель которой также поддержал требование активистов изменить место строительства олимпийской деревни.
Оптимальным вариантом, как считают святогорцы, было бы строительство объекта на территории заброшенных ныне турбаз и детских оздоровительных лагерей, коих в Святогорске предостаточно. Сложность заключается в том, что все они ранее были выкуплены частными лицами и структурами, связаться с которыми сейчас практически невозможно. Напомним, что в 2017 году громаде Славянска предлагали отдать под строительство спорткомплекса оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Однако после нескольких акций протеста от такого предложения областные власти отказались.
В настоящее время инициативная группа продолжает собирать подписи под обращением к депутатам Верховной Рады, Кабинету министров Украины и Офису президента, в котором они просят вникнуть в проблему и сохранить Святогорью уникальную экосистему. Кроме того, активисты зарегистрировали на сайте президента петицию с требованием вернуть территории Дубовой рощи рекреационное целевое назначение и обращаются ко всем единомышленникам с призывом поддержать их инициативу.
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31 октября 2019
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• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
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• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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• Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории
• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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Комментарии к статье «Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории»
Проект строительства в Святогорске спортивной базы олимпийского резерва продолжает оставаться под вопросом. В конце минувшей недели в Донецкой облгосадминистрации прошел тематический круглый стол, в работе которого принял участие губернатор Донетчины Павел Кириленко.