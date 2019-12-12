|12 декабря 2019
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В этом году самая близкая к Славянску резиденция святого Николая изменила свое месторасположение и открылась в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА. На протяжении нескольких последних лет в декабре она работала в Святогорске, на базе санаторно-оздоровительного центра «Изумрудный город».
На территории резиденции размещены несколько локаций для фотографирования и проведения мастер-классов. В мастерских дети смогут раскрасить мастикой и шоколадом пряники, сделать ангела и новогодние открытки, елочные украшения, разучить колядки.
По словам начальника отдела национального воспитания и европейской интеграции департамента образования ОГА Елены Василенко, здесь собрано более тысячи писем, которые написали святому Николаю дети со всей области. В резиденции они смогут пообщаться со сказочным персонажем «в живую» и озвучить свои желания.
Отметим, что «Резиденция святого Николая» будет работать до 19 декабря включительно по адресу: Краматорск, ул. Академическая 72, Донбасская государственная машиностроительная академия, II корпус, 2-й этаж, вестибюль перед актовым залом. Посетить ее смогут школьники младших классов со всей области.
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• Злата Дячук завоевала «серебро»
• Юные славянские гимнастки собрали полный комплект наград
• В Николаевке состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо
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• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
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Комментарии к статье «Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая»
В этом году самая близкая к Славянску резиденция святого Николая изменила свое месторасположение и открылась в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА. На протяжении нескольких последних лет в декабре она работала в Святогорске, на базе санаторно-оздоровительного центра «Изумрудный город».