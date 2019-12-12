Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая

В этом году самая близкая к Славянску резиденция святого Николая изменила свое месторасположение и открылась в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА. На протяжении нескольких последних лет в декабре она работала в Святогорске, на базе санаторно-оздоровительного центра «Изумрудный город».

На территории резиденции размещены несколько локаций для фотографирования и проведения мастер-классов. В мастерских дети смогут раскрасить мастикой и шоколадом пряники, сделать ангела и новогодние открытки, елочные украшения, разучить колядки.

По словам начальника отдела национального воспитания и европейской интеграции департамента образования ОГА Елены Василенко, здесь собрано более тысячи писем, которые написали святому Николаю дети со всей области. В резиденции они смогут пообщаться со сказочным персонажем «в живую» и озвучить свои желания.

Отметим, что «Резиденция святого Николая» будет работать до 19 декабря включительно по адресу: Краматорск, ул. Академическая 72, Донбасская государственная машиностроительная академия, II корпус, 2-й этаж, вестибюль перед актовым залом. Посетить ее смогут школьники младших классов со всей области.