Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы

Документ уже прошел обсуждение депутатскими комиссиями. Проект решения о его утверждении внесен в повестку дня ближайшей сессии городского совета.

Права и обязанности

Напомним, что полномочия создавать при коммунальных предприятиях наблюдательные советы (далее НС) местные органы самоуправления получили в 2016 году. В Славянске в составе НС будет 7 человек. По одному представителю делегируют мэр и общественный совет, остальные 5 - депутатские фракции. Пределы компетенции создаваемого органа весьма широки - от свободного доступа ко всем документам и помещениям предприятия до инициирования назначения или отстранения руководителя и привлечения к ответственности должностных лиц. При этом члены НС не имеют права разглашать персональные данные, конфиденциальную информацию и коммерческую тайну, с которыми они ознакомились в ходе своей деятельности. Основная форма работы НС - заседание.

На общественных началах

Заработная плата членам наблюдательного совета не полагается, работать им предстоит на общественных началах. При этом к кандидатам предъявляются строгие требования, основная часть которых лежит в сфере антикоррупционного законодательства. Так, членом НС не может стать депутат городского совета, член исполкома, госслужащий, народный депутат или его помощник-консультант, а также лица, близкие к вышеперечисленным субъектам. Кроме того, в орган не могут входить люди, вступавшие с предприятием в договорные отношения за минувший год или возглавлявшие другие коммунальные предприятия Славянска.

Определены Положением и критерии, по которым будут определять предприятия, требующие создания при них наблюдательных советов. Для этого достаточно иметь 100 и более сотрудников, располагать активами стоимость более 15 млн грн или иметь уставной капитал такого же размера, получать за год более 15 млн грн финансовой помощи или допускать годовой убыток свыше 300 тыс грн. При этом, соответствовать предприятие должно не всем сразу, а хотя бы одному критерию.

Процедура и целесообразность

Решение о возможном создании НС на коммунальных предприятиях Славянска будет приниматься по итогам 2019 финансового года. Срок подачи предприятиями отчетности - до 25 февраля 2020 года

К слову, о сроках. Период работы НС, согласно Положения, соответствует сроку текущего созыва горсовета. Если отталкиваться от конца февраля, взяв его за момент принятия депутатами решения о создании НС, то далее включается следующая процедура: 5 дней отпускается для публикации решения на сайте, 30 - для делегирования представителей мэром, депутатами и общественным советом. Проект решения о персональном составе органа управление коммунальной собственности готовит на ближайшую сессию горсовета. Таким образом, наблюдательные советы, если их все же создадут, проработают не больше полугода - до осенних выборов.