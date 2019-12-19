Из славянского роддома на реабилитацию в Харьков отправили две сотни летучих мышей

|19 декабря 2019
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В центр реабилитации рукокрылых, расположенный в харьковском «Фельдман Экопарк», отправили 204-х летучих мышей из Славянска. Как выяснилось, животные обитали в городском родильном доме.
Напомним, что средства, выделенные на первую очередь реконструкции лечебного учреждения, необходимо освоить до конца текущего года. Поэтому работы в здании продолжаются полным ходом. На данный момент дело дошло до замены окон. Оказалось, что козырьки оконных проемов служили местом зимней спячки для пары сотен летучих мышей. Зверьков потревожили. и они проснулись.
К счастью, среди сотрудников оказались люди, знающие, как следует действовать при подобном форс-мажоре. Мышей собрали в картонные коробки и поместили на холод. После этого связались с «Экопарком Фельдмана».
14 декабря оттуда прибыли волонтеры - Дмитрий и Дарина Пролесковские. Они забрали потерпевших рукокрылых и отвезли в Харьков.
В «Экопарке» ветеринары выяснили, что славянские мышки относятся к виду «рыжая вечерница», занесенному в Красную книгу. Это довольно большой зверек. Длина тела такой летучей мыши достигает 6 см, хвоста - 4,5-5,5 см. Это полезные животные, они уничтожают много насекомых-вредителей. Рыжая вечерница относится к мигрирующему виду. Обычно мыши зимуют в пещерах Крыма. Но в последнее десятилетие, говорят биологи, летучие мыши укладываются на зимнюю спячку и на Донбассе. Ученые связывают это явление с переменой климата.
Как рассказали в центре реабилитации рукокрылых, славянских летучих мышей осмотрели специалисты, окольцевали, напоили. Самых ослабленных - еще и накормили. Большинство рыжих вечерниц уже продолжили зимнюю спячку в специальных холодильниках Центра. Здесь они останутся до наступления весеннего тепла. Несколько животных проведет в бодрствовании несколько дней, за это время их откормят и выведут из стресса.
Центр реабилитации рукокрылых благодарит всех, кто принял участие в спасении редких млекопитающих.
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• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
• В Славянске прошел международный экологический семинар
• Из славянского роддома на реабилитацию в Харьков отправили две сотни летучих мышей
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• Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы
• Полиция будет блокировать автомобили нарушителей спецустройствами
• У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство
• В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель
18 декабря 2019
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу
• Программа многоборья и нормативы «ОФП»
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали
• «Серебро» в командном зачете и шесть индивидуальных наград
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
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• Сложно ли писать студенческие работы самостоятельно
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
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В центр реабилитации рукокрылых, расположенный в харьковском «Фельдман Экопарк», отправили 204-х летучих мышей из Славянска. Как выяснилось, животные обитали в городском родильном доме.