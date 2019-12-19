Из славянского роддома на реабилитацию в Харьков отправили две сотни летучих мышей

В центр реабилитации рукокрылых, расположенный в харьковском «Фельдман Экопарк», отправили 204-х летучих мышей из Славянска. Как выяснилось, животные обитали в городском родильном доме.

Напомним, что средства, выделенные на первую очередь реконструкции лечебного учреждения, необходимо освоить до конца текущего года. Поэтому работы в здании продолжаются полным ходом. На данный момент дело дошло до замены окон. Оказалось, что козырьки оконных проемов служили местом зимней спячки для пары сотен летучих мышей. Зверьков потревожили. и они проснулись.

К счастью, среди сотрудников оказались люди, знающие, как следует действовать при подобном форс-мажоре. Мышей собрали в картонные коробки и поместили на холод. После этого связались с «Экопарком Фельдмана».

14 декабря оттуда прибыли волонтеры - Дмитрий и Дарина Пролесковские. Они забрали потерпевших рукокрылых и отвезли в Харьков.

В «Экопарке» ветеринары выяснили, что славянские мышки относятся к виду «рыжая вечерница», занесенному в Красную книгу. Это довольно большой зверек. Длина тела такой летучей мыши достигает 6 см, хвоста - 4,5-5,5 см. Это полезные животные, они уничтожают много насекомых-вредителей. Рыжая вечерница относится к мигрирующему виду. Обычно мыши зимуют в пещерах Крыма. Но в последнее десятилетие, говорят биологи, летучие мыши укладываются на зимнюю спячку и на Донбассе. Ученые связывают это явление с переменой климата.

Как рассказали в центре реабилитации рукокрылых, славянских летучих мышей осмотрели специалисты, окольцевали, напоили. Самых ослабленных - еще и накормили. Большинство рыжих вечерниц уже продолжили зимнюю спячку в специальных холодильниках Центра. Здесь они останутся до наступления весеннего тепла. Несколько животных проведет в бодрствовании несколько дней, за это время их откормят и выведут из стресса.

Центр реабилитации рукокрылых благодарит всех, кто принял участие в спасении редких млекопитающих.