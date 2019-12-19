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Фотофакт

Проекты и объекты

В Славянске прошел международный экологический семинар

Павел Коротенко
19 декабря 2019 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Природоохранную акцию на центральной площади Славянска инициировал активист экологического движения из Молдовы Евгений Каменщиков. К организации события молодежь подошла с юмором.
  • Семинар был ориентирован на активистов, поэтому профильных чиновников на него не приглашали.

С 13 по 15 декабря на базе социальной платформы "Друкарня" проходил семинар, посвященный различным аспектам экологического движения. Участие в нем принимали активисты из разных городов Украины, Молдовы, Чехии и Германии.

Самое массовое представительство было, конечно, от Донбасса, пребывающего, по оценке некоторых активистов, на пороге экологической катастрофы. Причем в разных городах и самые острые проблемы оказались различными. 

Святогорцы, к примеру, говорили об уничтожении лесов, состоянии Северского Донца и браконьерстве. Славянцы - о низкой экологической культуре населения и проблемах утилизации опасных отходов (батареек, ртутных ламп и т. д.) Жители шахтерских городов беспокоились о закрытии и затоплении шахт. Данная тема оказалась очень показательной в плане влияния экологии на социальный уровень населенных пунктов. Ведь с закрытием угледобывающих предприятий они могут остаться без жителей и деградировать.

Позитивный опыт решения такой проблемы может предложить Германия. Здесь на государственном уровне работает программа по переходу на альтернативные источники энергии и, что еще важней, по перепрофилированию шахтеров в специалистов других профессий. Аналогичный проект существует и в Украине, однако пока что в статусе негосударственного. 

Впрочем, общественных экологических проектов в стране в целом и на Донбассе в частности реализуется достаточно много. Другое дело, что практически все они локальны, и к системным трансформациям не приводят. Поэтому на семинаре очень много говорилось о необходимости объединять усилия активистов и создавать единую платформу, посредством которой можно было бы влиять как на менталитет граждан, так и на органы власти - законодательные, исполнительные и правоохранительные. Некоторые участники обсуждения, кстати, высказывали убежденность, что реформы в сфере экологии нужно начинать с реформирования вышеназванных структур.

Хотя тематический диапазон семинара был довольно широк, всех аспектов экологического движения охватить он не мог и дополнялся прямо в ходе обсуждения. Прозвучало, в частности, мнение о том, что экологическое движение в определенной степени деградировало из-за обилия зарубежных грантов. Ведь помощь международных партнеров породила, в числе прочего, и достаточно многочисленную категорию псевдоактивистов, приспособившихся использовать международные и внутренние программы для личного заработка. От редакции добавим, что это явление проявляется и в других, не связанных с природоохранной деятельностью сферах.

Итогом трехдневной работы стало налаживание горизонтальных связей между активистами разных общественных организаций и обмен опытом, накопленным в Украине и за ее пределами. Задачи у экологического движения остались прежними - диалога со структурами власти и пропаганда экологической грамотности в обществе. Последнюю установку участники мероприятия решили воплощать в жизнь не откладывая. В завершающий день семинара, 15 декабря, они провели на Соборной площади публичную акцию.

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Комментарии к статье «В Славянске прошел международный экологический семинар»

С 13 по 15 декабря на базе социальной платформы "Друкарня" проходил семинар, посвященный различным аспектам экологического движения. Участие в нем принимали активисты из разных городов Украины, Молдовы, Чехии и Германии.

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