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В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению

Светлана Вьюниченко
26 декабря 2019 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Интерактивный напольный футбол привлекает не только детей, но и взрослых.
  • Многое из того, что сделано на школьном дворе, стало результатом выигранных грантов. Но сенсорную дорожку учителя и ученики создали самостоятельно.

В славянской ООШ №16, расположенной в мкр-не Целинный, открылась ресурсная комната. В ней смогут заниматься ребятишки с особыми образовательными потребностями. На данный момент таких в учебном заведении 22. Об этом рассказала директор школы №16 Лилия Дементьева.

Всего в школе учится более 500 человек и их число постоянно увеличивается. Учебное заведение явно не рассчитано на такое количество детей - даже столовую пришлось организовать в коридоре. Из него же выкроили  пространство для ресурсной комнаты. И не прогадали!

В Славянске имеется ресурсный центр, расположенный на базе бывшего интерната №1. Открывать его в минувшем году приезжала супруга экс-президента Марина Порошенко. Центр предоставляет возможность обучения и психологическую поддержку особым деткам. Такие заведения сейчас появляются по всей стране. А вот подобная ресурсная комната на сегодняшний день  - единственная в области. Чтобы ее открыть, педагоги ООШ №16 написали и выиграли грант. Это дало им возможность пройти обучение и Израиле. 

- Деток с особенностями развития становится все больше. Комната дает им возможность расслабиться, раскрыться, проявить себя, - объясняет Лилия Дементьева. 

Заниматься здесь настолько интересно, что комнату по по графику посещают все ученики. На небольшом пространстве имеется доска для рисования песком, сухой бассейн с мячиками, уголок психологического расслабления, всевозможные тренажеры. Гордостью комнаты стал проектор, позволяющий играть на полу в интерактивные игры. Чаще всего, признаются педагоги, дети выбирают космические эпопеи и футбол. 

Даже небольшой период работы ресурсной комнаты показал - результаты есть. Инклюзивное пространство помогает деткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дает возможность в игре озвучить страхи. 

- Каждый тренажер здесь универсален. Он позволяет работать на нем деткам с разными нозологиями. Использовать тренажеры могут любые специалисты - психологи, логопеды и так далее, - говорит Ирина Курьянович, одна из двух педагогов, прошедшая обучение в Израиле. 

Городской совет выделил для создания ресурсной комнаты 500 тыс. грн. Но главное, подчеркнул начальник гороо Игорь Рублевский, что инициатива в ее открытии шла снизу. Теперь руководство Славянска обещает провести капитальный ремонт здания и построить здесь еще один корпус, потребность в котором давно назрела.

Отметим, что ООШ №16 расположена в отдаленном от центра микрорайоне. Но название «периферийная» к ней не подходит. Здесь имеется футбольное поле с искусственным покрытием, стадион с трибунами, хорошая детская площадка. Осенью появился веревочный городок «Лазанка». Это результат работы коллектива, который не боится писать проекты, пробовать и выигрывать.

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Комментарии к статье «В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению»

В славянской ООШ №16, расположенной в мкр-не Целинный, открылась ресурсная комната. В ней смогут заниматься ребятишки с особыми образовательными потребностями. На данный момент таких в учебном заведении 22. Об этом рассказала директор школы №16 Лилия Дементьева.

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