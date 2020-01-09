Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии

|9 января 2020
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В последних числах декабря в исполкоме состоялось торжественное собрание, в рамках которого спортсмены и их тренеры получили денежные вознаграждения за успехи, достигнутые в 2019 году.
Отметим, что материальное поощрение от городской власти спортсмены Славянска получают впервые, ранее их благодарили памятными грамотами.
Сертификаты на получение денежных сумм вручал городской голова Вадим Лях. Он поблагодарил спортсменов за достойную презентацию Славянска на всеукраинских, европейских и мировых турнирах, а также выразил уверенность, что наступающий год будет не менее успешен в плане спортивных побед.
Размеры премий рассчитывались по специальной формуле, которая учитывает возраст спортсменов, ранг соревнований и другие факторы. Тренерам выплачивалось 50% от вознаграждения, заработанного их воспитанниками. Максимальная сумма, исходя их этих расчетов, составила 6,3 тыс. грн, минимальная - 960 грн.
В ходе торжественного собрания денежные призы получили 22 спортсмена и 8 тренеров. Еще четырех спортсменов премировали ранее. Таким образом, в течение года материальное поощрение получили 30 человек, для чего из городского бюджета было выделено 135 тыс. грн. Еще 400 тыс. грн. потрачены на выплату талантливым спортсменам муниципальных стипендий. По словам Вадима Ляха, в 2020-м эти суммы будут увеличены.
Кроме того, городской голова напомнил о запланированных на этот год проектах по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. Среди них - стадион им. Юрия Скиданова и новый спортивный комплекс, который планируется создать на ул. Шнурковской.
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В последних числах декабря в исполкоме состоялось торжественное собрание, в рамках которого спортсмены и их тренеры получили денежные вознаграждения за успехи, достигнутые в 2019 году.