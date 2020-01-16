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Фотофакт

Новогодняя Соборная

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

Павел Коротенко
16 января 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В рамках официальной поездки по Донецкой и Луганской областям в Славянске побывали чрезвычайные и полномочные послы Литовской республики Марюс Януконис, Латвийской республики Юрий Пойкас и Польши Бартош Цихоцки.

Встреча с  руководством и представителями города состоялась в исполкоме 15 января.

Во вступительном слове все дипломаты подчеркнули, что их приезд на Донбасс следует воспринимать, как политический сигнал и свидетельство того, что представляемые ими государства всецело поддерживают Украину в отстаивании суверенности и территориальной целостности. Кроме того, послы заверили славянцев в готовности и дальше оказывать восточно-украинским регионам гуманитарную, консультативную, дипломатическую и другую помощь. Гости также напомнили, что их страны заинтересованы в развитии сотрудничества по разным направлениям: экономическому, образовательному, культурному, туристическому и т. д. 

Славянск, по словам городского головы Вадима Ляха, будет такому сотрудничеству очень рад. Тем более, что определенные связи между нашим городом и европейскими странами уже имеются. От Славянщины во встрече участвовали представители частного бизнеса, ДГПУ, Черкасской территориальной громады, протестантской религиозной общины. Каждый из них коротко рассказал о своем учреждении или предприятии и выразил надежду, что налаживание сотрудничества с европейским миром принесет городу и региону много пользы. 

Несколько иной характер носило выступление кандидата в почетные консулы Латвийской республики Александра Павенко. Он сообщил о перспективе открытия в Славянске консульства этого государства. Журналистам «ТВ плюс» он сообщил, что сейчас вопрос упирается в помещение, где можно будет расположить представительство. Идеальным вариантом Павенко назвал «дом Александрова» на ул. Шевченко, 4. Также он добавил, что конкуренция за месторасположение центрального офиса латвийского консульства достаточно высока. К примеру, Бахмут готов предоставить помещение уже сейчас, так что Славянску затягивать процесс не стоит. Отметим, что решение о продаже памятки архитектуры и градостроительства принимает городской совет. Согласится ли он на такой шаг, учитывая нынешнюю конъюнктуру, сказать сложно. Если решение будет положительным, консульство Латвии, по словам Александра Павенко, может открыться уже в конце этой весны.

После официальной встречи дипломаты ознакомились с работой ЦПАУ, побывали на месте захоронения убитых в 2014 году пасторов и прихожан протестантской церкви и на некоторых других объектах. Завершением их 3-дневной поездки на Донетчину стала итоговая пресс-конференция в Краматорске.

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Комментарии к статье «Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши»

В рамках официальной поездки по Донецкой и Луганской областям в Славянске побывали чрезвычайные и полномочные послы Литовской республики Марюс Януконис, Латвийской республики Юрий Пойкас и Польши Бартош Цихоцки.

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