«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Милитарка» – компания, работающая на рынке Украины с 2009 г. Это сеть интернет-магазинов военной одежды, обуви и экипировки. В ней можно приобрести изделия советских вооруженных сил, украинскую военную форму, новейшие дизайнерские разработки.

Кроме одежды интернет-магазины предлагают туристическое обмундирование, памятные сувениры, подарочные наборы, инструменты и оснащение для организации туристического лагеря.

Товары в розницу и оптом

При покупке в магазинах в розницу нет минимального порога, но бесплатная доставка осуществляется при покупке от 800 гривен от конечной цены. «Милитарка» предлагает выгодное сотрудничество оптовым покупателям. Постоянные клиенты:

волонтеры,

военные,

ФОП,

предприятия.

Предоставляются все документы, нужные для отчета перед государственными службами. К преимуществам взаимодействия с военторгом относится:

персональная система скидок на разные категории товаров;

большой выбор продукции от разных производителей;

низкие цены за счет работы с производителями Европы и США без посредников.

Специфика ассортимента

На сайте https://militarka.com.ua/ вы можете приобрести и продукцию собственного производства. Периодически проводятся распродажи. В каталогах есть обувь, головные уборы, снаряжение, сумки, рюкзаки, средства самозащиты, медицинские принадлежности. Все товары продаются с учетом украинского законодательства. Покупателям предоставляется возможность возврата и обмена вещей по правилам действующего законодательства.

Найдут подходящее обмундирование представители государственных силовых ведомств. Им предлагаются военные атрибуты, фурнитура, шевроны, нашивки и другие товары. Есть и военная продукция разных стран НАТО. Без проблем покупатели смогут подобрать камуфляж, армейское снаряжение. Использовать его можно для рыбалки, охоты, активного отдыха.

Есть в каталогах и отдел для реконструкторов. Для изготовления вещей используются ткани, которые окрашиваются по оригинальной технологии, раскраиваются по лекалам нужного времени. В продаже есть продукция времен ВОВ, Первой мировой войны. Все реплики изготавливаются с высокой точностью, что позволяет получить полностью идентичный товар эталонной вещи. Без проблем найдете в каталогах реплики РККА, СА, вермахта, русской императорской армии, венгерской армии, вооруженных сил Франции, США и прочих стран.