Гигиена полости рта – эффективные средства

Каждый человек с детства помнит, что нужно чистить зубы два раза в день. Однако для полноценной защиты здоровья зубов данных мер недостаточно.

Необходимо комплексно использовать максимальное количество доступных средств гигиены полости рта. Все их можно разделить на основные и дополнительные.

Основные средства гигиены полости рта:

зубная щетка – в выборе щетки необходимо учитывать жесткость щетины, механизм работы и размер головки. Жесткость щетины зависит от степени чувствительности слизистых оболочек полости рта, но оптимальным вариантом считается средняя жесткость, которую можно использовать после 10 лет. Механическую щетку знают все. Электрическая щетка пригодится людям с быстрым скоплением зубного камня на эмали. Существует мнение, что эффективность чистки обратно пропорциональна размеру головки. При этом считается, что наличие по краям щетки более длинных щетинок позволяет лучше чистить межзубные промежутки;

зубная паста – бывает трех видов: гигиеническая (косметическая), лечебно-профилактическая с витаминами и микроэлементами, на основе трав и ферментов, она используется для лечения стоматологических проблем вроде чувствительности зубов или кровоточивости десен, а также комбинированная (комплексная) сложносоставная паста подходит для отбеливаний, антибактериального действия;

жевательная резинка – прекрасно удаляет остатки пищи после еды, но жевать ее больше 3-5 минут не стоит.

Дополнительные средства гигиены полости рта:

межзубные – зубочистки, зубные нити, ёршики. Все эти средства призваны очищать полость рта от остатков пищи или застрявших частичек еды в труднодоступных местах;

жидкие средства – ополаскиватели и ирригаторы. Ополаскиватели используются с целью освежения дыхания, а также для антибактериального, лечебного, антимикробного эффекта. Ирригаторы представляют собой электрическое устройство для очистки полости рта от остатков пищи. Принцип действия устройства заключается в подаче струи воды под давлением. Приобрести ирригатор можно на сайте https://comfy.ua/n-are-of-body-and-person/tb_tip__irrigator/;

средства для чистки языка – самым распространенным средством является обратная сторона зубной щетки. Важно очищать не только зубы и межзубное пространство, но и язык, внутреннюю часть щеки.

Не забывайте также о том, чтобы поддержать зубы здоровыми, необходимо дважды в год посещать стоматолога для санации ротовой полости.