|19 марта 2020
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Пока карантин в городских школах объявлен до 3 апреля. Но вернутся ли ученики в этот день на занятия, сейчас сказать не может никто.
Да и три недели вынужденных каникул пагубно отразятся на учебном процессе. Поэтому в местных школах пытаются наладить дистанционное обучение.
Полностью оно работает в опорной школе (ООШ №13). Здесь не пришлось изобретать велосипед, поскольку учебное заведение специализируется на «дистанции» для оккупированных территорий.
Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, дистанционное обучение на гугл-платформах наладили в ООШ №№ 9, 12, 15. По словам педагогов, платформы позволяют поддерживать с детьми обратную связь и выставлять оценки.
ООШ №7 разработала свою платформу для дистанционного обучения. В ООШ №19также нет проблем с онлайн-уроками и оцениванием.
Остальные школы, по словам чиновницы, находятся в процессе подготовки.
- Мы контролируем этот процесс. Дети будут аттестованы. Хотя качество полученных знаний во многом зависит от их ответственности, - говорит Марина Хохлова.
Отметим также, что опрос детей на улицах, проведенный местными СМИ, показал, что уроки учат и занимаются дистанционно практически во всех учебных заведениях города.
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Комментарии к статье «Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет»
Пока карантин в городских школах объявлен до 3 апреля. Но вернутся ли ученики в этот день на занятия, сейчас сказать не может никто.