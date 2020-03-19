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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет

Светлана Вьюниченко
19 марта 2020 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пока карантин в городских школах объявлен до 3 апреля. Но вернутся ли ученики в этот день на занятия, сейчас сказать не может никто. 

Да и три недели вынужденных каникул пагубно отразятся на учебном процессе. Поэтому в местных школах пытаются наладить дистанционное обучение.

Полностью оно работает в опорной школе (ООШ №13). Здесь не пришлось изобретать велосипед, поскольку учебное заведение специализируется на «дистанции» для оккупированных территорий.

Как рассказала замначальника гороо Марина Хохлова, дистанционное обучение на гугл-платформах наладили в ООШ №№ 9, 12, 15. По словам педагогов, платформы позволяют поддерживать с детьми обратную связь и выставлять оценки.

ООШ №7 разработала свою платформу для дистанционного обучения. В ООШ №19также нет проблем с онлайн-уроками и оцениванием. 

Остальные школы, по словам чиновницы, находятся в процессе подготовки. 

- Мы контролируем этот процесс. Дети будут аттестованы. Хотя качество полученных знаний во многом зависит от их ответственности, - говорит Марина Хохлова.

Отметим также, что опрос детей на улицах, проведенный местными СМИ, показал, что уроки учат и занимаются дистанционно практически во всех учебных заведениях города. 

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Комментарии к статье «Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет»

Пока карантин в городских школах объявлен до 3 апреля. Но вернутся ли ученики в этот день на занятия, сейчас сказать не может никто. 

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