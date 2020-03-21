В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

|21 марта 2020
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В субботу, 21 марта в Донецкой области принято решение о введение режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Решение о введении ЧС в области было принято 21 марта на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения коронавируса.
В связи с введением режима ЧС местным органам власти необходимо:
"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только глава государства по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", - отмечает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Кириленко просит жителей области не паниковать. "Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - сказал чиновник.
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В субботу, 21 марта в Донецкой области принято решение о введение режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.