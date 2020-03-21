В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В субботу, 21 марта в Донецкой области принято решение о введение режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Решение о введении ЧС в области было принято 21 марта на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения коронавируса.

В связи с введением режима ЧС местным органам власти необходимо:

назначить руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных объектов и обеспечить их постоянное функционирование;

с 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками пищевых продуктов и товаров первой необходимости

"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только глава государства по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", - отмечает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кириленко просит жителей области не паниковать. "Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - сказал чиновник.