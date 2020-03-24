В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

|24 марта 2020
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Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во время брифинга во вторник, 24 марта.
"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал Ляшко.
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19 марта 2020
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• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
• Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям
• Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом
• Samsung доработала камеру в смартфонах Galaxy S20
• СЕО от профессионального агентства
• Смарт-часы Huawei: их особенности
18 марта 2020
• Усик встретился с Чисорой в Лондоне
• Равенство «Зари» и «Динамо», остановка чемпионата, жеребьевка 1/2 финала Кубка
• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
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• Восемь золотых наград славянских «вольников»
• Владимир Чумаков – чемпион Донецкой области по шахматам
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
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Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во время брифинга во вторник, 24 марта.