В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во время брифинга во вторник, 24 марта.

"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал Ляшко.