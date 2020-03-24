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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
24 марта 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во время брифинга во вторник, 24 марта.

"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал Ляшко.

 

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Комментарии к статье «В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19»

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во время брифинга во вторник, 24 марта.

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