Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату

Многие монеты стоят гораздо больше номинала и высоко ценятся нумизматами. Эти монеты могут стоить внушительную сумму – поэтому важно разбираться в этом вопросе. К примеру 50 копеек 1994 года стоит на сегодняшний день 450 гривен.

Какие монеты чеканят

Все монеты выпускаются Национальнім банком. Бывают они регулярными и юбилейными. Ценность зависит от редкости и сохранности. С последним все понятно – чем сильнее повреждена монетка, тем меньше она интересна. Что же касается редкости, то это зависит от того, каким тиражом она была выпущена.

Зависит стоимость и от брака монеты – иногда монетный двор случайно ошибается. Такие деньги встречаются очень редко и стоят немало. Есть много видов ошибок чеканки – раскол или износ штемпеля, проблемы с формой монетки, многое другое.

Бывают ли редкие регулярные монеты

Бывают. И стоят они как правило крупную сумму. Свою историю редких монет Украина начала в 1992 году. Именно тогда были выпущены первые монеты. Но так как в то время в Украине не было своего завода, то все монеты чеканились в Италии. Но уж в 1993 году Украина начала самостоятельно чеканить свои монеты в Луганске на патронном заводе. Узнать точную стоимость можно на специальных сайтах. Если вам интересна купля или продажа денег – стоит заглянуть в специальный раздел сервиса OLX.UA, посвященный антиквариату и коллекционированию.

Ценные юбилейные монеты

Ценность юбилейных монет всегда превышает номинал. Они выпускаются небольшими тиражами, чеканятся к определенным событиям, после чего их больше не выпускают. Есть несколько массовых серий, монеты из которых вы точно видели. К примеру, серия «Восточный календарь», которая начала чеканились с 2006 по 2020 год Рыночная стоимость полного комплекта этих серебрянных монет составляет 11 тысяч гривен.

Еще одна известная серия – «Духовные сокровища Украины», который состоит из 42 монет и включающая в себя 32 золотых и серебрянных монет и 10 никелевых является самой дорогой на сегодняшний день. Выпускается с 1996 года и по сегодняшний день. Стоимость полного комплекта этой серии составляет 660 тысяч гривен..

Какие монеты стоит откладывать

Рекомендую завести себе отдельную банку, куда будут отправляться ценные монеты. Все юбилейные – точно туда. Также – все копеечные и пятикопеечные монетки, которые больше не выпускаются. Люди их не используют, даже выкидывают. Со временем они непременно станут редкостью. Все дефектные деньги. Увидели нечто необычное – отложите.