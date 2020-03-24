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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
24 марта 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Донецкой области переводят инструкцию к тестам на коронавирус. После ее перевода с китайского языка можно будет корректно использовать экспресс-тесты. 

Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, сообщают "112.ua". Инструкция сейчас благодаря департаменту образования переводится на украинский", — сказал Александр Педенко.

Также Педенко проинформировал, что помимо экспресс-тестов в Донецкую область также поступили китайские лабораторные тест-системы, респираторы и защитные халаты. 

Из этого медицинского имущества респираторы передадут сотрудникам полиции, медицинские халаты – в лабораторные центры, где проводится ИВЛ-диагностика (искусственная вентиляция легких).

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Комментарии к статье «В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус»

В Донецкой области переводят инструкцию к тестам на коронавирус. После ее перевода с китайского языка можно будет корректно использовать экспресс-тесты. 

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