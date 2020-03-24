В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

|24 марта 2020
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В Донецкой области переводят инструкцию к тестам на коронавирус. После ее перевода с китайского языка можно будет корректно использовать экспресс-тесты.
Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, сообщают "112.ua". Инструкция сейчас благодаря департаменту образования переводится на украинский", — сказал Александр Педенко.
Также Педенко проинформировал, что помимо экспресс-тестов в Донецкую область также поступили китайские лабораторные тест-системы, респираторы и защитные халаты.
Из этого медицинского имущества респираторы передадут сотрудникам полиции, медицинские халаты – в лабораторные центры, где проводится ИВЛ-диагностика (искусственная вентиляция легких).
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В Донецкой области переводят инструкцию к тестам на коронавирус. После ее перевода с китайского языка можно будет корректно использовать экспресс-тесты.