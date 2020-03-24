В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус

В Донецкой области переводят инструкцию к тестам на коронавирус. После ее перевода с китайского языка можно будет корректно использовать экспресс-тесты.

Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, сообщают "112.ua". Инструкция сейчас благодаря департаменту образования переводится на украинский", — сказал Александр Педенко.

Также Педенко проинформировал, что помимо экспресс-тестов в Донецкую область также поступили китайские лабораторные тест-системы, респираторы и защитные халаты.

Из этого медицинского имущества респираторы передадут сотрудникам полиции, медицинские халаты – в лабораторные центры, где проводится ИВЛ-диагностика (искусственная вентиляция легких).