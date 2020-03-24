В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом говорится в данных от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявленные случаи заражения коронавирусом во всем мире.

Лидером по количеству зараженных остается Китай (81,5 тысячи), однако там цифра почти не растет, тогда как страны Запада все больше выявляют случаи инфицирования коронавирусом.

В пятерке стран с наибольшим числом случаев заражения, за исключением Китая, оказались:

Италия (69 тыс. зараженных, 6820 погибших);

США (49,7 тыс. зараженных, 600 смертей);

Испания (39,6 тыс. зараженных, 2,8 тыс. погибли);

Германия (31,9 тыс. зараженных, 149 человек умерли).

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции приближается к 18 тыс. человек. На первом месте по числу смертей стоит Италия, на втором — Китай (3,2 тыс.) на третьем — Испания.