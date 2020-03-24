В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом

|24 марта 2020
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Общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом говорится в данных от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявленные случаи заражения коронавирусом во всем мире.
Лидером по количеству зараженных остается Китай (81,5 тысячи), однако там цифра почти не растет, тогда как страны Запада все больше выявляют случаи инфицирования коронавирусом.
В пятерке стран с наибольшим числом случаев заражения, за исключением Китая, оказались:
Общее число жертв новой коронавирусной инфекции приближается к 18 тыс. человек. На первом месте по числу смертей стоит Италия, на втором — Китай (3,2 тыс.) на третьем — Испания.
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• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
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• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
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• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
• Как правильно делать ставки на хоккей: базовые рекомендации и нюансы
• Сборная Славянска по рукопашному бою в призерах и с комплектом наград в личном зачете
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Общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом говорится в данных от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявленные случаи заражения коронавирусом во всем мире.