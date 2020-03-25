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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
25 марта 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению ЦОЗ в Facebook, случаи выявлено - Волынская (один за последние сутки), Донецкая, Луганская, Одесская, Черкасская - по одному, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Львовская - по два, Тернопольская - четыре, Ивано-Франковская - пять, Киевская - 22, Черновицкая - 38 и 31 случай в Киеве.

Всего зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19 в Украине. Один пациент выздоровел - лаборатория подтвердила отсутствие вируса в организме.

Пока коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Волынская область — 1 случай (выявлен за последние сутки);
  • Запорожская область — 2 случая (обнаружены за последние сутки);
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный) случаев;
  • Киев — 31 случай (из них 2 выявлены в течение последних суток);
  • Киевская область — 22 случая (из них 7 в течение последних суток);
  • Львовская область — 2 случая;
  • Луганская область — 1 (выявлен за последние сутки);
  • Одесская область — 1 (выявлен за последние сутки);
  • Тернопольская область — 4 (1 летальный) случаев, 2 из которых выявлены в течение последних суток;
  • Черновицкая область — 38 (1 летальный) случаев, из них 13 выявлены в течение последних суток;
  • Черкасская область — 1 случай.

По состоянию на утро 25 марта 2020 года в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении.

 

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Комментарии к статье «В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом»

По состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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