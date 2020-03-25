В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению ЦОЗ в Facebook, случаи выявлено - Волынская (один за последние сутки), Донецкая, Луганская, Одесская, Черкасская - по одному, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Львовская - по два, Тернопольская - четыре, Ивано-Франковская - пять, Киевская - 22, Черновицкая - 38 и 31 случай в Киеве.

Всего зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19 в Украине. Один пациент выздоровел - лаборатория подтвердила отсутствие вируса в организме.

Пока коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Волынская область — 1 случай (выявлен за последние сутки);

Запорожская область — 2 случая (обнаружены за последние сутки);

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный) случаев;

Киев — 31 случай (из них 2 выявлены в течение последних суток);

Киевская область — 22 случая (из них 7 в течение последних суток);

Львовская область — 2 случая;

Луганская область — 1 (выявлен за последние сутки);

Одесская область — 1 (выявлен за последние сутки);

Тернопольская область — 4 (1 летальный) случаев, 2 из которых выявлены в течение последних суток;

Черновицкая область — 38 (1 летальный) случаев, из них 13 выявлены в течение последних суток;

Черкасская область — 1 случай.

По состоянию на утро 25 марта 2020 года в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении.