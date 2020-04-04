|4 апреля 2020
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Телефонная «горячая линия» для получения информации о коронавирусе появилась в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе пресс-конференции в Краматорске 3 апреля.
«Сегодня заработала «горячая линия» облгосадминистрации по вопросам COVID-19. Это справочный телефон, там пока две линии, на которых работают специалисты-волонтеры. Нам ее предоставила международная организация ACTED за средства USAID», - рассказал Александр Педенко.
Консультанты «горячей линии» предоставят оперативную информацию о коронавирусе, статистику его распространения. Также специалисты проконсультируют по соответствующей медицинской помощи в случае выявления симптомов, похожих на COVID-19.
Телефон «горячей линии» могут обратиться по бесплатному номеру телефона по вопросам COVID-19: 0 800 408 911 (ежедневно с 9:00 до 18:00). Все звонки на этот номер телефона бесплатные.
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— 3 апреля 2020 —
Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста. Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.
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— 2 апреля 2020 —
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4 апреля 2020
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
• В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
3 апреля 2020
• Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически
• Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров
• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
• Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
2 апреля 2020
• Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год
• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
1 апреля 2020
• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
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Телефонная «горячая линия» для получения информации о коронавирусе появилась в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе пресс-конференции в Краматорске 3 апреля.