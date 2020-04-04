Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

Телефонная «горячая линия» для получения информации о коронавирусе появилась в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в ходе пресс-конференции в Краматорске 3 апреля.

«Сегодня заработала «горячая линия» облгосадминистрации по вопросам COVID-19. Это справочный телефон, там пока две линии, на которых работают специалисты-волонтеры. Нам ее предоставила международная организация ACTED за средства USAID», - рассказал Александр Педенко.

Консультанты «горячей линии» предоставят оперативную информацию о коронавирусе, статистику его распространения. Также специалисты проконсультируют по соответствующей медицинской помощи в случае выявления симптомов, похожих на COVID-19.

Телефон «горячей линии» могут обратиться по бесплатному номеру телефона по вопросам COVID-19: 0 800 408 911 (ежедневно с 9:00 до 18:00). Все звонки на этот номер телефона бесплатные.