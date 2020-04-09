В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

|7 апреля 2020
|Просмотров: 314
|
Министерство цифровой политики сообщило о готовности приложения "Дия", которое будет контролировать передвижение украинцев на изоляции.
"Уже вчера начали тестировать. Мы разработали приложение за 4 дня. Google уже утвердил его, там он доступен. Apple нужно еще несколько часов или день, чтобы оно появилось. Тогда мы сразу начнем его использовать на большом масштабе людей", - сообщил глава ведомства Михаил Федоров.
Он отметил, что приложение в первую очередь предназначено для людей, которые вернулись из других стран.
«Сейчас это три категории граждан, по которым уже разработаны процессы. Это люди, которые вернулись из других стран и которым требуется обсервация, люди, которые заболели коронавирусом и лечатся дома, и элюди, которые имеют подозрение на инфицирование коронавирусной инфекцией», - сказал он.
«Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», - сказал Федоров.
9 апреля 2020
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
— 9 апреля 2020 —
В Украине проведут трансляцию альтернативного онлайн-шоу Europe Shine A Light, созданного организаторами Евровидения после отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за COVID-19.
— 9 апреля 2020 —
Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля
— 8 апреля 2020 —
Исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус.
— 7 апреля 2020 —
В Донецкой области подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19 - получен второй отрицательный результат лабораторной диагностики, проведенной пациентке с Бахмута.
Приветствую, гость! Вход
9 апреля 2020
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции»
Министерство цифровой политики сообщило о готовности приложения "Дия", которое будет контролировать передвижение украинцев на изоляции.