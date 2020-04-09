В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

"Уже вчера начали тестировать. Мы разработали приложение за 4 дня. Google уже утвердил его, там он доступен. Apple нужно еще несколько часов или день, чтобы оно появилось. Тогда мы сразу начнем его использовать на большом масштабе людей", - сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Он отметил, что приложение в первую очередь предназначено для людей, которые вернулись из других стран.

«Сейчас это три категории граждан, по которым уже разработаны процессы. Это люди, которые вернулись из других стран и которым требуется обсервация, люди, которые заболели коронавирусом и лечатся дома, и элюди, которые имеют подозрение на инфицирование коронавирусной инфекцией», - сказал он.

«Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить», - сказал Федоров.