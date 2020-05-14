В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют

Национальный банк Украины опубликовал Белую книгу "Будущее регулирования деятельности ломбардов" - секторальный документ о правилах работы ломбардов после того, как Нацбанк станет регулятором рынков небанковских финансовых услуг. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что документ описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемые изменения в регулировании, а одной из его ключевых целей заявлена защита прав клиентов ломбардов, а также расширение возможностей самих учреждений.

В частности, НБУ хочет на уровне закона ограничить ответственность клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. То есть в случае неплатежеспособности заемщика его задолженность будет полностью погашена за счет заложенного имущества.

Также НБУ хочет повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. И сейчас рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной форме.

Согласно документу, ломбарды смогут осуществлять обмен валют и переводы без открытия счетов и иметь право предоставлять прочие сопутствующие услуги. При этом останется требование в отношении кредитования только под залог имущества.

Нацбанк этим документом также хочет упростить требования к ломбардам относительно помещения и места предоставления услуг, безопасности, отчетности и учета документов. Надзор за рыночным поведением станет основной формой контроля, а безвыездной надзор - преобладающей формой.

Ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс. грн, а при наличии обособленных подразделений — не менее 1 млн грн. Также планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут предоставлять другие финуслуги, кроме кредитования.