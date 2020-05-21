"Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня

С 1 июня в Украине возобновят движение пассажирских поездов дальнего следований, приостановленное в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки на дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - сказал министр.

По словам министра, на станции «Киев-Пассажирский» усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения — 22 камеры с функцией распознавания лиц. Не исключено, что такими системами оборудуют и пригородные вокзалы.