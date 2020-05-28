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Бездумная исполнительность

"Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
28 мая 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Программу по оптимизации водоснабжения путем развития водопроводной системы и создания резервных источников разрабатывает КП «Компания «Вода Донбасса» в 13 городах Донецкой области. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко в ходе заседания коллегии ДонОГА в четверг.

«В связи с многочисленными аварийными ситуациями в системе водоснабжения и водоотведения возникла необходимость внести изменения в региональную программу «Вода Донетчины на 2017-2020 года». Новая ее редакция предполагает проектные мероприятия в 13 городах Донецкой области», - рассказал Сергей Гончаренко. 

Так, в ее рамках планируют провести системные работы по улучшению качества питьевой воды и доступа к ней в Краматорске, Славянске, Константиновке, Дружковке, Доброполье, Покровске, Мирнограде, Новогродовке, Авдеевке, Селидово, Торецке, Лимане и Мариуполе.

Среди основных задач программы Сергей Гончаренко выделил обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям, снижение аварийности на сетях водопровода и канализации, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 

Кроме того, программа предполагает меры по развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 12 районах и 13 объединенных территориальных громадах региона.

Всего проектные предложения включают 307 мероприятий, из которых 57 намерены реализовать за счет местных бюджетов (352,6 млн гривен), 35 – за счет областного бюджета (124,3 млн гривен). Для осуществления 215 мероприятий на общую сумму 10,2 млрд гривен источник финансирования пока не определен.
По материалам: Остров

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Программу по оптимизации водоснабжения путем развития водопроводной системы и создания резервных источников разрабатывает КП «Компания «Вода Донбасса» в 13 городах Донецкой области. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко в ходе заседания коллегии ДонОГА в четверг.

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