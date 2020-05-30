Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе

Кабинет министров Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы или линии разграничения с временно оккупированными территориями участникам внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает Правительственный портал.

Таким образом внесены изменения в постановление №392 (принято правительством 20 мая – ред.), которое устанавливает в Украине адаптивный карантин. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 29 мая.

"Лица, которые для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями, не должны находиться на обсервации или самоизоляции после пересечения границы, или пунктов пропуска. То же самое применяется к лицу, которое сопровождает этого ребенка", - прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.