|31 мая 2020
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Киев и еще пять областей пока не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая область.
При этом все регионы, кроме Донецкой области, не соответствуют критерию относительно количества больных на 100 тысяч населения. В Донецкой области - недостаточное количество проведенных тестирований.
Напомним, 22 мая Украина перешла к так называемому адаптивному карантину, когда власти на местах могут ослаблять или усиливать ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации.
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• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
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• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
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28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
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• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
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26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
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Комментарии к статье «Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина»
Киев и еще пять областей пока не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.