Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и еще пять областей пока не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая область.

При этом все регионы, кроме Донецкой области, не соответствуют критерию относительно количества больных на 100 тысяч населения. В Донецкой области - недостаточное количество проведенных тестирований.

Напомним, 22 мая Украина перешла к так называемому адаптивному карантину, когда власти на местах могут ослаблять или усиливать ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации.