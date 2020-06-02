Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин может быть продлен в Украине на уровне населенного пункта, а не области. Об этом рассказал Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас он будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта», - отметил Ляшко.

«Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс», - заявил Ляшко.