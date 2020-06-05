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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
5 июня 2020 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Деньги на обеспечение специальными "бэби-боксами" новорожденных в Донецкой области заложат в областной бюджет. Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге в Краматорске сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Есть почти готовое решение. Мы не будем ждать, как будет решаться проблема бэби-боксов на уровне государственного бюджета. Вопрос будет решен за счет областного бюджета", - сообщил Павел Кириленко.

Принятие такого решения, по его словам, обеспечит своевременное получение такой помощи семьям, в которых родился ребенок.

 В Украине больше года функционирует программа "бэби-боксов" для новорожденных, но ни одна роженица Донецкой области так и не получила пакет малыша. Донецкая область не подписала соглашение о выделении из областного бюджета средств на эту программу, поскольку имела к соглашению обоснованные замечания. В начале 2019 года на тот момент председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявлял, что не подпишет документы, связанные с предоставлением родителям бэби-боксов, пока не завершится расследование относительно коррупционной составляющей в этом вопросе.

Пока продолжалась переписка между ОГА и Минсоцполитики Украины, роженицы дважды обращались в суд. Ответчиком выступил департамент социальной защиты Донецкой ОГА, который выиграл все суды.

В сентябре 2019 года Министерство социальной политики нашло решение проблемы с бэби-боксами для жителей Донецкой области: в качестве пилотного проекта было решено ввести монетизацию "пакета малыша". 
По материалам: Остров

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Деньги на обеспечение специальными "бэби-боксами" новорожденных в Донецкой области заложат в областной бюджет. Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге в Краматорске сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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