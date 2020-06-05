|5 июня 2020
|Просмотров: 53
|
Деньги на обеспечение специальными "бэби-боксами" новорожденных в Донецкой области заложат в областной бюджет. Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге в Краматорске сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"Есть почти готовое решение. Мы не будем ждать, как будет решаться проблема бэби-боксов на уровне государственного бюджета. Вопрос будет решен за счет областного бюджета", - сообщил Павел Кириленко.
Принятие такого решения, по его словам, обеспечит своевременное получение такой помощи семьям, в которых родился ребенок.
В Украине больше года функционирует программа "бэби-боксов" для новорожденных, но ни одна роженица Донецкой области так и не получила пакет малыша. Донецкая область не подписала соглашение о выделении из областного бюджета средств на эту программу, поскольку имела к соглашению обоснованные замечания. В начале 2019 года на тот момент председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявлял, что не подпишет документы, связанные с предоставлением родителям бэби-боксов, пока не завершится расследование относительно коррупционной составляющей в этом вопросе.
Пока продолжалась переписка между ОГА и Минсоцполитики Украины, роженицы дважды обращались в суд. Ответчиком выступил департамент социальной защиты Донецкой ОГА, который выиграл все суды.
В сентябре 2019 года Министерство социальной политики нашло решение проблемы с бэби-боксами для жителей Донецкой области: в качестве пилотного проекта было решено ввести монетизацию "пакета малыша".
5 июня 2020
• Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
— 5 июня 2020 —
Пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.
— 5 июня 2020 —
В Министерстве образования и науки заверили, что договорились с Минобороны о том, что выпускников школ и высших учебных заведений не будут призывать в армию из-за смещения сроков вступительной кампании. Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире одной из программ на hromadske.
— 5 июня 2020 —
Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1».
— 4 июня 2020 —
Карантинные ограничения для контроля распространения COVID-19 снова ввели в Славянске. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 4 июня, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
Приветствую, гость! Вход
5 июня 2020
• Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"»
Деньги на обеспечение специальными "бэби-боксами" новорожденных в Донецкой области заложат в областной бюджет. Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге в Краматорске сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.