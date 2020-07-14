Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", - передает корреспондент "ОстроВа".

Принятый документ охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, вопрос игры в покер в интернете.

Закон предусматривает размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов – в отелях 3-5 звезд.

Регуляция в этой сфере будет осуществляться государственным коллегиальным органом (Комиссия по развитию и регулированию азартных игр), деятельность которого будет координироваться Кабинетом Министров.

Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что "будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх".

Устанавливается также уголовная ответственность за проведение азартных игр без лицензии.

Согласно прогнозам, в бюджет от игорного бизнеса за первый год поступит от 2,5 до 4 млрд грн, которые пойдут на поддержку медицины, культуры и спорта.

Также предусматривается возможность создания в Украине по решению Кабинета Министров Украины специальных территориальных игровых зон (не более пяти).

Будет создан Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Принятие ставок в сети Интернет будет только в безналичной форме при условии идентификации игрока, запрет приема ставок электронными деньгами, принятие ставок в кредит, рассрочку платежа и тому подобное.