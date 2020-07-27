Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами

|27 июля 2020
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Украинцам хотят разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №3860. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
В частности, закон предусматривает, что при оформлении паспорта гражданина Украины впервые лицу автоматически присваивают официальный электронный адрес и обеспечивают доступ к нему. Кроме того, адрес присваивают при оформлении обмена внутреннего паспорта или при условии представления физлицом сообщения о присвоении такого адреса.
Указано, что граждане и юрлица смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг "Дія"
"Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующими дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - предлагает проект закона.
Документ предусматривает, что официальный адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени. Идентификатором для юридических лиц предлагают определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков.
При этом официальные эмейлы, зарегистрированные на территории Украины, не могут быть зарегистрированы на доменных именах "ru".
Такие официальные электронные адреса предлагают регистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.
Кроме того, документ предусматривает, что юрлицам (в том числе государственным органам, органам местного самоуправления) и ФЛП при госрегистрации автоматически в ЕГР будут присваивать официальные электронные адреса. Также присвоение возможно при госрегистрации изменений в сведения о таких лицах в ЕГР, или при условии представления ими извещения о присвоении официального электронного адреса.
Этот проект предлагает ряд изменений в процессуальное законодательство, которые разрешат использовать участникам судебного процесса, адвокатам, частным исполнителям, арбитражным управляющим и судебным экспертам официальных электронных адресов.
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• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
• Как выбрать букет роз на День рождения?
• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
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Комментарии к статье «Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами»
Украинцам хотят разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №3860. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.